NENAD LALATOVIĆ IMA POSEBNU ŽELJU: Želim trofej u Kupu

"Pred nama je ostalo, uz prvenstvene okršaje, i takmičenje u Kupu Srbije, gde imamo ambicije da stignemo do finala... Naravno, ako u tome budemo uspeli, imam izuzetnu želju da pokušam s Vojvodinom da osvojim i pobednički trofej u ovom takmičenju, ali sam svestan činjenice da nam do ostvarenja takvog cilja neće biti ni malo lako. Već u četvrtfinalu za rivale možemo da dobijemo neku od sjajnih ekipa, jer baš takvi su timovi Partizana, Crvene zvezde, Radničkog iz Niša i Mladosti. Dakle, težak put je pred nama, ali svi verujemo u sebe i kvalitet tima koji imamo", rekao je Lalatović za novosadski Dnevnik.

Vojvodina trenutno čvrsto drži treće mesto na tabeli Superlige.

"Voleo bih da s Vojvodinom osvojim trofej u kupu, ali i da, posle Radničkog iz Niša u prošloj sezoni, osvojim vicešampionsku titulu i u Novom Sadu. Crno-beli imaju sada tri boda više od nas, ali lako bi moglo da se dogodi da o drugom mestu odlučuje naš međusobni susret u poslednjem kolu na Karađorđu u Novom Sadu.

Lalatović je upitan i da li je, u međuvremenu, došlo do sastanka između rukovodilaca Vojvodine po pitanju produžetka ugovora.

"Još uvek nije, ali očekujem da on usledi najkasnije do sledećeg petka", rekao je Lalatović.

"Verujem da će se čelni ljudi do tada izjasniti jesu li za to da ostanem u klubu ili ne. Ako nisu, red je da mi to kažu, kako bih imao dovoljno vremena da pronađem novu opciju za nastavak karijere. Do sada smo sarađivali izvanredno, ponovo u Vojvodini vladaju rad, red i disciplina, na putu smo da postignemo sve ono što smo i zamislili, pa sam ubeđen da će tako biti i po ovom pitanju", zaključio je Lalatović.

Tanjug

Kurir