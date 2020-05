PONOSAN NA KLUB I UZBUĐEN ZBOG NOVOG POČETKA! Mijailović: Lepo je videti fudbalere na terenu!

Uzbuđen zbog toga što će se lopta ponovo zakotrljati na najvećem stadionu u Srbiji je i predsednik crveno-belih Svetozar Mijailović.

- Još uvek nisam tu, ali svakodnevno gledam priloge sa treninga. Vidi se radost fudbalera i stručnog štaba što su se vratili na teren i što su ponovo na okupu. Zna se da je to nezamenjivo kod igrača u njihovoj pripremi za takmičarske utakmice. Radostan sam i ja zbog toga što su se vratili na teren, a pohvalio bih i ljude koji su pripremili sve uslove da se treninzi sprovode na kvalitetnom nivou, poštujući sve propisane odredbe. Milina je videti nasmejane fudbalere Crvene zvezde koji se spremaju za nastavak takmičenja - počinje Mijailović.

Predsednik Zvezde ponosan je na to kako je klub funkcionisao u ovom periodu, kao i na akcije koje je naš klub sprovodio.

- Funkcionisali smo kao sat. Prezadovoljan sam što je klub pokazao da i u ovakvoj situaciji može da radi besprekorno, poštujući sve propise. Uprkos svemu, uspeli smo da budemo prvi i da prednjačimo u akcijama koje smo sprovodili tokom pandemije i veoma sam ponosan zbog toga. Primarna orijentacija Crvene zvezde je da bude društveno-odgovorna i to smo uspeli da sprovedemo. Što se tiče akcije donošenja paketa pomoći za članove starije od 65 godina, dobio sam mnogo poziva i reči zahvalnosti. Rekli su da im to mnogo znači i da su ponosni na Crvenu zvezdu zbog toga. Humanitarne akcije su samo nastavak svega onoga što i inače radimo. Sezonske ulaznice smo i ranije darivali, a ovog puta smo to poklanjali medicinskom osoblju i lekarima.

Govorio je Mijailović i o daljim planovima, ali i akcijama vezanim za Crvenu zvezdu.

- Imamo jasan cilj što se tiče članova, a to je da dostignemo cifru od 50 hiljada aktivnih članova. U ovom trenutku smo se zaustavili na 28 hiljada, od čega 13 hiljada seniora, uz 1.000 juniora sa plaćenom članarinom, a ostali su mlađi od 15 godina. Očekujem da ćemo plaćanjem članarine svi doprineti poboljšanju, pre svega Omladinske škole, kao i veteranima našeg kluba. Očekujem da će biti i donatorskih akcija, jer započete aktivnosti vezane za Omladinsku školu treba da privedemo kraju, a to će biti otežano zbob uslova u kojima se trenutno nalazimo. Teško će radovi koji su planirani moći da se završe u projektovanom vremenu, ali pokušaćemo da nađemo rešenja koja bi doprinela sprovođenju započetog - zaključuje Svetozar Mijailović.

