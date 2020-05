OD ZVEZDE S LJUBAVLJU: Akcija koja je odševila sve zvezdaše tokom pandemije koronavirusa! FOTO

Fudbalski klub Crvena zvezda posle tačno mesec dana završila jedinstvenu akciju pomoći članovima kluba i veteranima starijim od 65 godina. “Od Zvezde s ljubavlju”, akcija koja je starovala 9. aprila u saradnji sa našim ekskluzivnim beting partnerom kompanijom “Mocart” i bila jedinstvena u svetu jer su fudbaleri prvog tima, omladinci i kadeti na adrese starijih donosili dva paketa pomoći, oduševila je zvezdaše u Srbiji i Republici Srpskoj.

Za vreme Vanrednog stanja prouzrokovanim pandemijeom korona virusa, poštujući sve preporuke države i kriznog štaba i to samo u radno vreme do policijskog časa, prešli smo 3.410 kilometara, stigli na 296 adresa u 28 gradova Srbije i Republike Srpske, a donosili smo zvezdašima, kako su nam naši stariji sami govorili, mnogo više od samih paketa - pre svega zvezdaški duh, osećaj pripadnosti, moralnu podršku i znak pažnje. Sve strukture kluba su bile angažovane kako bi organizaciono i logistički uspelo da se stigne do svih članova koji zbog trenutne situaciji nisu mogli da napuštaju domove. Ta moralna podrška najstarijima da izdrže u izolaciji u Vanrednom stanju za vreme ove pandemije, ali i gest kluba koji je od nastanka gajio porodične vrednosti, samo je potvrdio veličinu Crvene zvezde.

- Baš sam se obradovao jer je akcija zaista sjajna, pokazuje da je Zvezda bila i ostala veliki, gospodski klub. Ne radi se ovde o vrednosti poklona, mnogima od nas sadržaj nije potreban jer je imao ko da nam nabavi, već je suština u samom gestu. Divno je što se klub setio starijih članova i veterana, svaka čast i tim našim igračima koji su se potrudili da nam ulepšaju dane u izolaciji – istakao je legenda našeg kluba Ratomir Dujković.

Klupski autobus, poklon Fondacije za potrebe Omladinske škole, ali i naš kombi, bili su prava atrakcija gde god su se pojavili u Beogradu, Novom Sadu, Odžacima, Šapcu, Sremskoj Mitrovici, Čalmi, Šidu, Kragujevcu, Jagodini, Lapovu, Topoli, Požarevcu, Petrovcu na Mlavi, Paraćinu, Nišu, Leskovcu, Kruševcu, Čačku, Brčkom, Kraljevu i Trsteniku. Naši prvotimci, omladinci i kadeti prenosili su jaku energiju na naše starije zvezdaše kojima je svakako taj dan ostao u nezaboravnom sećanju. Nekima smo uveličali rođendane, slave, kapitenu Milanu Borjanu je sin Filip pomagao i izazvao fenomenalne reakcije...

Nismo zaboravili ni naše verne članove u Republici Srpskoj. Pakete smo dostavili preko poverenika u Bijeljinu, Brčko, Banja Luku, Srpski Brod, Srbac, Pale, Vlasenicu i Trebinje.

- Navijam za Zvezdu od malih nogu od kada i pratim sve vezano za naš fudbalski klub. Koristio sam svaku priliku da ih gledam uživo, najviše sam imao vremena za to dok sam bio student u Sarajevu, kada sam bio čest gost na utakmicama gde je igrala naša Zvezda. Danas takođe veoma intenzivno pratim sve vezano za naš klub, a ovu priliku koristim da se zahvalim svima u klubu što su se setili svojih članova i na ovaj način pokazali da smo svi jedna velika porodica – rekao je Nebojša Ostojić, profesor fizike u penziji i dugogodišnji član našeg kluba iz Republike Srpske.

Crvena zvezda svim navijačima, posebno starijim zvezdašima želi zdravlje, sreću i blagostanje sa porukom da se uskoro ponovo vidimo na našem stadionu.

