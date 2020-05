HRVAT POD LAŽNIM IMENOM IGRAO ZA REAL: Luda priča o tome kako je Radomir Antić na Bernabeo doveo novog trenera Dinama!

Upravo to bila je jedna od glavnih tema tokom njegovog intervjua za španski "As" koji je u uvodu napisao da su pre Luke Modrića još dva hrvatska veznjaka nosila dres "kraljevskog kluba", Robert Prosinečki i Igor Jovićević (koji poreklom preko oca vuče korene iz Crne Gore).

"Prvi se mučio s povredama, a drugi ima priču koja nalikuje na špijunske filmove. Tajno je potpisao ugovor i zbog klauzule mu nije bilo dozvoljeno da iz B ekipe zaigra za prvi tim. Sada živi svoj san, novi je trener zagrebačkog Dinama", piše "As".

Jovićević je kao tinejdžer bio velika nada zagrebačkog Dinama i proglašen je za "novog Zvonimira Bobana", a kao 17-godišnjak stigao je iz Dinamove škole u madridski Real. Sadašnji trener Dinama otkrio je kako je njegovom prelasku u "kraljevski klub" kumovao i slučajan susret sa nedavno preminulim srpskim stručnjakom, Radomirom Antićem.

"Imao sam 17 godina. Kasnije mi je Visente del Boske rekao da su me dugo pratili. Igrali smo Euro U-17 i bili vicešampioni, a ja sam proglašen najboljim igračem turnira. Imao sam neke ponude i bio u Veroni da završim transfer u italijanski klub. U hotelu sam video grupu ljudi i prepoznao Radomira Antića, počivao u miru. Bio je to Real Madrid koji je igrao na nekom turniru tamo", rekao je Jovićević i dodao:

"Poznavao sam Prosinečkog pa sam popričao s njim, Antićem i potpredsednikom Zapatom. Predložili su mi da se vratim s njima u Španiju. Otišao sam s njima i odigrao nekoliko utakmica pod drugim imenom. Skrivali su me u hotelu dok me jedan novinar nije otkrio. Na kraju sam potpisao na pet godina", otkrio je Jovićević.

Transfer u Real je ostvarenje sna za svakog fudbalera, pa je to bio i slučaj sa Jovićevićem, kojeg nisu mnogo interesovali detalji ugovora, međutim, ispostavilo se da je to bila velika greška. pošto je nakon prelaska u Madrid igrao za B tim, zajedno sa Raulom i Gutijem, a očekivalo se da će i on iz ekipe koju je vodio Rafael Benitez biti prekomandovan u prvi tim. Međutim, nepremostiva prepreka bila je jedna klauzula u njegovom ugovoru prema kojoj je Real u slučaju da Jovićević odigra samo jedan minut za prvi tim morao automatski da mu da ugovor vredan pet miliona dolara.

"Ma imao sam 17, nisam ni znao šta piše u ugovoru. Bio je to posao menadžera. Igrao sam prijateljske utakmice kod Benita Flora ili Valdana. Tek kada sam bio na odlasku sam saznao da imamo klauzulu koja kaže da ako zaigram za prvu ekipu klub mora da plati ogroman novac i da mi novi ugovor. To je baš bila velika prepreka, ali bila su to drugačija vremena. Samo tri stranca su mogla da igraju u to doba, a tu su bili Hadži i Laudrup. Od Španaca bih izdvojio Gutija i Raula. Guti je genijalac. On je fudbal video drugačije od ostalih, a to se vidi i sada kada je trener u Almeriji. Uvek ti kaže šta misli u lice. Volim to kod trenera. Uspeće i on, i Raul", rekao je Jovićević.

On se osvrnuo i na boravak Roberta Prosinečkog u Real Madridu.

"Stalno su ga forsirali da se što pre vrati nakon povrede pa bi te iste povrede obnavljao. Hteo je da pokaže vrednost. Mnogo je propatio. Bio je odličan fudbaler i prijatelj", rekao je Jovićević.

