VLADAN LUKIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Arkan nas je štitio od Hrvata na Maksimiru!

Na sutrašnji dan, pre tačno 30 godina, desio se Maksimir! Neredi na samom početku utakmice Dinamo - Crvena zvezda na neki način bili su uvod u rat i kasnije raspad SFRJ.

A nemilih scena iz Zagreba u razgovoru za Kurir setio se Vladan Lukić, akter meča koji više nikad nije završen.

- Došli smo normalno u Zagreb i smestili se u hotel „Esplanada“. Kad nam je uveče u posetu svratio sportski direktor Dinama Velimir Zajec, skrenuo nam je pažnju na moguće incidente. Sedeo je s nama, ćaskao i ukazao na neke stvari koje bi mogli da se dese - počeo je razgovor tadašnji centarfor crveno-belih.

Šta vam je rekao Vladimir Zajec u hotelu veče pre meča?

- Rekao je da je Dinamo kao klub uradio sve što je do njega da utakmica prođe bezbedno. Međutim, tadašnje raspoloženje u političkim i policijskim krugovima u Zagrebu bilo je takvo da to nisu želeli da dozvole. Rekao je kako je Dinamo tražio 800 policajaca za obezbeđenje utakmice, a da su dobili samo 250. Rekao nam je i to da su svi odjednom uzeli slobodne dane i odmor. Kad je on bio iznenađen, možete da mislite kako smo se mi osećali. Posavetovao nas je da u slučaju nemilih scena odmah odemo u svlačionicu.

Kako je izgledao prvi momenat na Maksimiru?

- Do dolaska na stadion mislili smo da će se igrati utakmica. Ali kad smo izašli na zagrevanje, videli smo da od toga nema ništa. Osećala se napeta atmosfera. U jednom trenutku su njihovi navijači počeli da lome delove ograde kako bi došli do tribine gde su bili naši. Hrvati su bili smešteni iznad „delija“ i bacali su razne predmete na njih, od kamenica do flaša. Kasnije su naši navijači pričali da su ih polivali mokraćom.

Vodili ste razgovor s „delijama“, otkud baš vi?

- Policija je molila nas igrače Crvene zvezde da smirimo naše navijače. Piksi je podlegao atmosferi. Ne zameram mu, jer kako sada čitam, navijači Dinama su hteli da ga ubiju. Ko zna, možda je on to i načuo. Ja sam otišao kod naših navijača, nisam se uplašio. Popeo sam se na tribinu, kazao im neke stvari koje nisu za javnost i oni su se umirili. Pričao sam sa Šucom, s njim sam bio baš blizak, bili su tu i Zelja, Vojvoda, Tima, Toda, Peca, Sima...

Kako ste se osećali kad su počeli oni najveći neredi, gde su bili ugroženi i vaši životi?

- Mi smo bukvalno uterani u svlačionicu i tamo smo ostali u opremi. Sugerisali su nam da se povučemo, zarad naše bezbednosti. Iz nekih prostorija na stadionu gledali smo šta se dešava. Za razliku od nas, fudbaleri Dinama su se istuširali, popričali normalno, s nama i rekli nam da nema šanse da se nastavi utakmica. Pričao sam tada i sa Zvinimirom Bobanom. Nije pokazivao nikakvu netrpeljivost, komunikacija je bila najnormalnija.

Kakva je tačno bila uloga Željka Ražnatovića Arkana?

- Koliko se sećam, njegova uloga je bila da brine o bezbednosti Zvezdine ekspedicije. Stalno je bio u komunikaciji s policijom. Nama je prenosio određene informacije, a sa njim je bilo još ljudi u civilu koji su došli iz Beograda. Bio je u restriktivnom prostoru, poslednji je od nas ušao u tunel. Posle nam se pridružio u svlačionici, izlazio napolje i pričao s policajcima, koji su bili u rasulu. Sa nama se vratio avionom za Beograd - završio je Vladan Lukić.

OVAKO JE BILO * Kad se primakla utakmica, zagrebačka policija je sprovela oko 2.000 „delija“ na južnu tribinu Maksimira * Bed blu bojsi su srušili ogradu na severnoj tribini i uleteli na teren, što je bio znak da utakmice neće biti * Isprovocirani zvezdaši tada su počeli da lome reklame i stolice, kojima su gađali ratoborne dinamovce * Tokom nereda prvi put je javno zapaljena zastava SFRJ, a opšti haos bio je i na tribinama i na terenu * Zvonimir Boban tada je u naletu svom silinom šutnuo milicionera, čime je pokazao nepoštovanje prema državi * Usledilo je još veće divljanje pred neshvatljivo malim brojem milicionera, koji su tek posle sat vremena dobili pojačanje * Fudbaleri i sva sportska lica u međuvremenu su spas našli u svlačionicama, a nove policijske snage rasterale su BBB * Bed blu bojsi nastavili su s neredima i u centru Zagreba, dok su „delije“ još tri sata bile pod prismotrom na Maksimiru * Vanrednim vozom navijači Zvezde kasno u noć krenuli su za Beograd, dok su privedeni zadržani u stanici milicije

