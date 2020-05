SKANDALOZNA IZJAVA ZVONIMIRA BOBANA! Drago mi je što sam tada udario policajca, sećam se toga s ponosom! VIDEO

- Sećam se toga s ponosom što sam bio deo te priče, zajedno sa navijačima Dinama i hrvatskim narodom. Bila je to čista smišljena provokacija. Uvukli smo se u nju, ali dobro je da jesmo. Jer to je dovelo do stvaranja naše države. Ja nikad nisam hteo ulogu heroja, heroji su ratnici koji su izneli teret i stvorili Hrvatsku. Zbog jednog udarca policajca ja nisam heroj. Da, rizikovao sam karijeru, ali i drugi su rizikovali i karijeru i život - rekao je Boban za švajcarske medije.

foto: EPA / Yuri Kochetkov

Zvonimir Boban smatra da je njegov potez na toj utakmici, bio usmeren ka slobodi hrvatskog naroda.

- To je bio potez za slobodu. Režim nas je godinama gazio, a mi smo bili mladi i borili smo se za svoje ideale. Ljudi govore, Boban je udario policajca, ali to je izvučeno iz konteksta. Policajac je tukao mladog dečka i ja to nisam mogao da gledam. Od tada se nikada nisam potukao.

Bivši hrvatski fudbaler smatra da je to što se dogodilo na Maksimiru bio početak ustanaka u borbi za slobodu Hrvatske.

- Ne ja, ne moj udarac. Svi oni ljudi, koji su se tog dana branili, su simboli. To je bio ustanak svih. Ali ja sam bio Boban, Dinamova desetka, to je bila razlika. Mnogi tvrde da sam rizikovao više nego ostali, ali ponavljam, to nije istina. Rizikovao sam možda svoju karijeru, ali u onom kontekstu, to ne znači ništa - zaključio je Boban.

Kurir sport / Milan Nastić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir