HRVAT KOMENTARISAO ĐOKOVIĆA: Svaki čovek ima slobodu govora a ne da ga izmanipulišu! Neće biti ništa od tog vakcinisanja

Fudbaler Liverpula, poput Novaka Đokovića, protivi se obaveznom vakcinisanju protiv koronavirusa, a nedavno je pružio podršku stavovima koji spadaju u domen teorija zavera.

Između ostalog, ušao je i u polemiku sa Bil Gejtsom, a sve vezano za 5G mrežu, i jednom od najbogatijih ljudi na svetu jasno poručio.

"Gotovo je, Bile. Ljudi nisu slepi".

Sada se uključio u lajv putem društvenih mreža gde je opširnije govorio na temu vakcinisanja i virusa korona.

"Poštujem svakog i svačiji stav, ali čim mi poznati kažemo nešto javno, pogotovo kada je reč o takvim stvarima, ispada da smo mi neki antivakseri. Mi ovo, mi ono... Mi samo iznosimo stav. Mene neće u životu niko naterati na nešto što neću. Svaki čovek ima slobodu govora, a ne da ga izmanipulišu. Mislim da smo Toni, ti i ja, slični po karakteru. Ludi. Uvek sam smatrao da su takvi ljudi iskreni", kazao je Dejan Lovren u razgovoru sa pevačem Tonijem Cetinjskim i nastavio:

"Novak je tako rekao - mi smo spremni da izgubimo sve što imamo, ali ne i pravo mišljenje i zdravo. Ovo je moje telo i moj hram. To je moj izbor. To želim svojoj deci i svim dobrim ljudima. A da se samo gleda jedna strana, to mi nikad neće biti jasno, svaka priča ima dve strane", rekao je Lovren i dodao:

"Najbitnije je da samo treba poštovati tuđe mišljenje. Ništa drugo. Uzeo sam sve informacije i složio sebi priču u glavi. Nisam ništa izneo van da nekog podržavam. Drago mi je da su ljudi iza nas i da se bude. Mislim da na kraju, daj Bože, neće biti ništa od tog obaveznog vakcinisanja jer mislim da bi bilo sve i svašta na ulicama", zaključio je Dejan Lovren.

