SPREMAN DA POKAŽE ZAŠTO JE DOVEDEN! Sanogo: Lepo mi je, došao sam u klub za koji zna cela Evropa! VIDEO

. Momak iz Obale Slonovače ne krije da se sjajno oseća u klubu koji je prepoznatljiv u fudbalskoj Evropi, a otkrio je i da su ga navijači oduševili već na startu prolećnog dela.

Iskusni fudbaler istakao je da se lepo oseća u klubu, kao i da je upoznat sa bogatom istorijom Crvene zvezde.

- Naš rad se konačno nastavlja. Početak je svima težak, s obzirom na pauzu koju smo imali, ali polako ulazimo u formu i radujemo se svakoj sledećoj prepreci koju ćemo prevazići u budućnosti. Moram da kažem da se jako lepo osećam u Crvenoj zvezdi, imam izuzetno lepo mišljenje o čitavom klubu, a verujem da sam došao u dobar kolektiv. Zvezda je veliki klub sa bogatom istorijom. Cela fudbalska Evropa zna za ovaj klub i velika mi je čast što mogu da doprinesem ekipi. Zvezda ima mnogo dobrih igrača i mislim da ne bi trebalo da bude nikakvih problema u budućnosti. Takođe, navijači ne treba da brinu, rezultati će svakako doći. Zvezda će sigurno i u budućnosti zadržati mesto koje joj pripada – naglasio je Sanogo.

Vezista koji je karijeru gradio u Tunu, Lozani, Jang Bojsu i Itihadu, ne krije da se odlično oseća i da jedva čeka da izaže na teren kako bi pokazao fudbalsko znanje.

- Iza mene je težak period, ali pun sam samopouzdanja i svakog dana izlazim na teren sve spremniji i zadovoljniji svojom formom. Radio sam u etapama i maksimalno sam se trudio da prevaziđem sve prepreke koje je povreda sa sobom donela. Za mene je ovo novo iskustvo i zato se svakog dana trudim da radim što bolje, kako bi se vratio i pokazao šta i koliko mogu.

Svestan je Sanogo da se od čitave ekipe očekuje da nastavi sa pobedama.

- Potpuno je logično da su ambicije na najvišem mogućem nivou kada igrate u ovako velikom klubu. Ništa ne može da poremeti šampionski put. Mi ćemo dati sve od sebe da ostvarimo zacrtane ciljeve. Nadamo se da će sve proteći bez problema.

Oporavljeni vezni fudbaler istakao je da nije mogao da upozna grad i okruženje zbog cele situacije oko koronavirusa, ali da će to uraditi čim se sve vrati u normalu.

- Beograd je zaista predivan grad, ali zbog okolnosti koje su se dogodile gotovo odmah po mom dolasku u klub, nisam imao mnogo prilike da obiđem grad i vidim sve znamenitosti. Zbog toga se jako radujem prvoj sledećoj prilici da upoznam Beograd. Za mene i Beograd, kao i za ljubav koju već sada gajim prema ovom gradu, ima vremena.

Imao je i poruku za sve zvezdaše koji, kao i igrači, nestrpljivo čekaju nastavak šampionata.

- Želim da poručim navijačima da je neophodno da nastave da podržavaju ekipu na način na koji su to radili i do sada. Koliko su dobra publika imao sam priliku da se uverim odmah po dolasku u Zvezdu. Večiti derbi koji je za nama ću sigurno pamtiti po navijanju, a očekujem da će i svaki naredni meč koji budemo igrali sa publikom, biti na sličnom nivou i da će to nositi ekipu do novih pobeda – podvukao je uvek nasmejani Seku Sanogo.

