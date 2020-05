ANTIĆ OSTAO ZAUVEK U SRCU LEGENDE REAL MADRIDA: Radomir mi je bio više od trenera! (FOTO)

Posle dosta razmišljanja morao je Antiću da kaže da li prihvata da iz Reala pređe u redove gradskog rivala Atletiko Madrida.

- Nisam mu mogao reći NE. Radomir ne predstavlja samo ozbiljnu tačku u karijerama Butragenja, Sančiza, Martina Vaskeza i mene, on je bio za nas i više od trenera. Čovek koji nam je mnogo pomogao. Ja sam "madridista", ali sam bio srećan kada je osvojio duplu krunu sa Atletikom. Ta dva trofeja postavili su ga na trenerskom mesto koje je zaslužio, jer je oduvek bio sjajan stručnjak, uvek blizak svojim igračima. To je pokazao i u Barseloni, i u Realu, i u Atletiku - rekao je Mičel.

😱🚨 Pumas tiene nuevo Director Técnico 🚨😯 ⚽️ Miguel González “Míchel” es el nuevo estratega Universitario ⚽️ Como técnico ha dirigido al Rayo Vallecano, Getafe, Sevilla, Olympique Marsella y Málaga, además de lograr el bicampeonato de Grecia con Olympiacos 😯 pic.twitter.com/8HqZYz59xx — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 16, 2019

Kada je došao blizu kraja svog dugog, 14-godišnjeg boravka u Realu, Antić se pojavio pred Mičela sa ponudom da pojača Atletiko.

- Bila je to moja poslednja sezona u Realu. Iako sam imao ugovor, on je došao kao prijatelj i rekao mi da su vrata njegovog kluba za mene uvek otvorena. I tada sam rekao jednu frazu, koju izgovaram i danas kada me upitaju da li bih seo na klupu Barselone: da, ukoliko su mi uvek verovali. Tako sam rekao Radomiru.

Ipak, Mičelova prošlost nije sasvim pripadala Realu.

- Porodica je bila za Atletiko Madrid do moje 12 godine. Pre velike pormene, ja sam odlazio na Kalderon sa mojim dedom, pa sa ocem koji je kasnije voleo reći da nije "madridista", već da je "mičelista".

Mičel već godinu dana vodi ekipu Puma iz Meksika, a radio je i kao trener Rajo Valjekana, Htefea, Sevilje i Marseja.

