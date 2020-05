DOKTOR JE MISLIO DA JE POKVARENA MAGNETNA! Miha otkrio kako je saznao da boluje od leukemije: Probudio sam se u bolovima

Mihajlović je do detalja ispričao kako je sasvim slučajno saznao da boluje od leukemije i kako nikada nije verovao da do toga može doći tako lako.

- Uvek sam bio zdrav. Treniram svaki dan, trčim i radim tegove. Mislio sam da meni ne može ništa da se desi. Bio sam tog leta na Sardiniji, igrao neke igre, svaki dan po tri sata. Kad dobiješ leukemiju onda brzo se umoriš, izlaze ti crvene tačke po nogama, krv u desni... Ja ništa od toga nisam imao - počeo je Mihajlović svoju tešku priču i nastavio.

foto: Printscreen

- Jednog jutra sam se probudio sa bolovima. Posle dva dana sam se vratio u Bolonju i doktor me nagovorio da napravim magnetnu rezonancu. Doktor mi kaže, vi morate da imate veliki otpor na bol. Radim 40 godina i nikada nisam video ovakav rezultat. Mislio sam da je pokvarena magnetna rezonanca. Kada je sve u redu onda je ona crna, a kada ne valja onda je bela. Kod vas je skroz bela - rekao je Siniša i objasni zašto je bio tako obazriv uzek po pitanju svog zdravlja.

- Stalno vadim krv, svaka tri meseca, pošto je moj otac umro od raka pluća. Kada sam izvadio to, posle jednog treninga, lekar me zvao da mi kaže nešto nasamo. On mi sve izokola govorio. Na kraju mi kaže, mislim da imaš leukemiju. Pitao sam ga, da li se od toga umire. On kaže, da je pre 20 godina bilo niko te ne bi mogao spasiti, ali sada može. Odmah sutradan sam išao na vađenje koštane srži i koji dan kasnije sam otišao u bolnicu na lečenje - otkrio je srpski stručnjak kako je sve počelo, a rezultat lečenja poznat je široj javnosti.

Kurir sport

Kurir