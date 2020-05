NE DA IM SE DA ISPADNU A TOLIKO SE TRUDE! Malo Rusija, malo korona i TREĆI PUT se IZVUKLI!

Naime ovaj klub je aktuelnu sezonu završio kao 19. na tabeli nakon 27 kola i po svemu sudeći bilo je sigurno da će ispasti iz lige. Ipak, to se neće desiti pošto su sve niže lige suspendovane u Rusiji, ali to ne bi bilo naročito neobično da Fakel već treću sezonu zaredom završava u zoni ispadanja, no uprkos tome opstaje u ligi!

Oni su i prethodne dve sezone bili u zoni spadanja,međutim usled finansijskih poteškoća klubova koji su ulazili u savezni rang, kao i proširenja lige Fakel je na volšeban način opstajao tri godine u ligi. Rusija je ogromna zemlja,troškovi putovanja u saveznom rangu su veliki, pa ovakav ishod takmičenja nikog i ne treba da čudi.

