MIHINA ĆERKA JOŠ JEDNOM PRIČALA O OČEVOJ BORBI SA LEUKEMIJOM: Tata je počeo da pokazuje i slabosti, pre je imao štit

Quando @gabrieleparpiglia e @sperlingkupfer mi hanno proposto questo progetto, avevo paura, tanta... poi ho pensato che questo sarebbe stato un regalo stupendo per la mia famiglia, per me, Per raccontare al mondo il grande cuore di papà, perché per capire il suo sguardo, bisogna conoscere la sua storia, bisogna “leggere” il suo cuore, il NOSTRO cuore. In bocca al lupo a noi. ❤️ In libreria a partire dal 19 maggio. Da oggi preordinabile su tutti gli store online- link Amazon nelle stories. Thanks @stefanopeccatori editor

A post shared by Viktorija Mihajlović 🌪 (@vickymiha) on May 6, 2020 at 1:12am PDT