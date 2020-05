SRPSKI TRENERI MILIONERI: Piksi kolo vodi, slede Jokan, Miloje, Miha i Marko Nikolić! (FOTO)

lova do krova

Marko Nikolić postao je jedan od najplaćenijih srpskih fudbalskih trenera potpisivanjem ugovora sa moskovskom Lokomotivom. Primat i dalje drži Dragan Stojković Piksi koji zarađuje 7.000.000 evra!

Zato, krenimo redom...

Dragan Stojković Piksi je ubedljivo najplaćeniji srpski fudbalski trener. Bez obzira što je prošle godine dobio otkaz u kineskom klubu Gvangdžou R&F, on ima ugovor sa tim klubom do 2021. godine. To znači da su Kinezi dužni da mu svake godine na račun uplate 7.000.000 evra. Zato i ne čudi što Piksi nigde ne žuri sa novim angažmanom i uživa u Parizu sa porodicom. Inače, Dragan Stojković je i među 20 najplaćenijih trenera na svetu, što samo govori o njegovoj reputaciji među fudbalskim stručnjacima.

Slaviša Jokanović nalazi se na drugom mestu. Posle odličnih rezultata koje je postizao u Engleskoj, u Čempionšipu sa Votfordom i Fulamom odlučio je da dobro naplati svoje znanje. Radi u Kataru u klubu Al Garafa, gde godišnje dobija 3.000.000 evra. Zaista sjajna plata, a Srednji istok još jednom potvrđuje da je prava Meka za trenere.

Vladan Milojević je na trećoj poziciji. Nekadašnji starteg Crvene zvezde od zimus je trener ekipe Al Ahli iz Saudijske Arabije. Vladan Milojević je dogovorio izuzetne uslove sa arapskim poslodavcima, pa ima godišnja primanja u visini od 2.500.000 evra. Može se slobodno reći da je popularni Miloje dobro naplatio sjajne rezultate sa Crvenom zvezdom u protekle tri godine. Dve grupne faze Lige šampiona i jednu u Ligi Evrope.

Siniša Mihajlović drži četvrto mesto. Jedini srpski trener u "ligama petice" vodi Bolonju u Seriji A i godišnje dobija okruglo 2.000.000 evra. Vodio je nekoliko ekipa u prvenstvu Italije, a čini se da mu je Bolonja najbolje legla kao sredina. Uporedo sa trenerskom strukom od prošlog leta vodi najvažniju bitku, bitku za život jer se bori protiv leukemije i kako sada stvari stoje iz cele situacije izlazi kao pobednik.

Marko Nikolić nalazi se na petom mestu po zaradama, što se tiče srpskih trenera. Nekadašnji strateg Partizana inkasiraće 1.200.000 evra po sezoni u Rusiji, a pošto je ugovor potpisao na dve godine, ukupno će zaraditi 2.400.000 evra. Srbin ima i klauzulu u ugovoru, da će ukoliko ostvari rezultate koje od njega očekuje uprava ugovor automatski biti produžen na još godinu dana, što njegovu zaradu diže na fantastičnih 3.600.000 evra.

Valja napomenuti da je odličnu zaradu imao i Veljko Paunović. Bivši selektor juniorske reprezentacije Srbije sa kojom je bio prvak sveta na Naovom Zelandu 2015. godine u proteklom periodu radio je u Americi. Bio je trener Čikago Fajera sa kojima se razišao prošle jeseni. Tamo je imao fantastične uslove za rad i izuzetnu platu, 1.000.000 evra godišnje.

