JOJIĆEVA BOMBA ZA 25. TITULU I KOŠ NOVICE UBICE UZ ZVUK SIRENE: Danas je crveno slovo za sve navijače Partizana (VIDEO)

Krenućemo od fudbala, zato što je "najavažnija sporedna stvar na svetu", ali i zato što je horonološki tako. Igrao se 144. večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde. Na stadionu u Humskoj domaćin je morao da pobedi pred 28.000 navijača kako bi stigao na korak od titule prvaka države. Imali su crno-beli dva boda prednosti nad crveno-belima pre tog 28. kola i matematika je bila jasna. Nevolja po Partizan bila je što su u duel ušli sa četiri vezana poraza od Zvezde.

Na klupi je u ovoj utakmici svih utakmica srpskog fudbala debitovao Vuk Rašović, njegov tim je bio dominantan, ali put lopti do mreže Bobana Bajkovića nije bilo moguće pronaći. Sve do 90. minuta. Faul nad Lazarom Markovićem i slobodan udarac za Miloša Jojića. Bomba je "bačena" i eksplodirala je iza leđa Bajkovića, koji je doprineo detonaciji, kako u mreži tako i na tribinama. Remek-delo koje pamti svaki navijač crno-belih. Golčina vredna 25. titule.

A onda košarka. Deveto kolo Superlige te 2017. godine ne bi se dugo pamtilo da nije bilo Novice Veličkovića da presudi rivalu. Zvezda je vodila bukvalno ceo meč, od početnih 11:2 pa do poslednjih trenutaka. Uspevali su crno-beli nekoliko puta da stignu do minusa od jedan ili dva poena, ali je odgovor uvek stizao. U poslednja dva minuta ušlos e sa plus pet za crveno-bele, a onda je viđena jedna od onih drama koje košarkaški derbi čine tako posebnim.

Trojka Veličkovića, pa trojka Simonovića, pa trojka Hečera. Na 38 sekundi do kraja plus tri za Zvezdu i tajm-aut Dejan Radonjića pred napad. Dženkins promašuje polaganje, a sada Aleksandar Džikić traži tajm-aut. Andrićeva trojka za egal 11 sekundi pre kraja, pa faul istog igrača nad Gudurićem u odbrani. Zvezdin igrač pogađa jednom, crno-beli kreću u poslednji napad i kapiten, Novica Ubica, kako ga navijači zovu, pogađa uz zvuk sirene.

Za pobedu i za potvrdu da je 18. maj crno-beli datum. Datum koji će zauvek pamtiti svi navijači Parizana i na koji će se uvek prisećati majstorija Jojića i Veličkovića.

