KRISTIJANO DIRAO GEORGINU PO GUZI, PA DOBIO ŠTA JE ZASLUŽIO! Deca ga prvo NAPALA, a onda ga RAZNEŽILA! VIDEO

Me encanta pasar días todos juntos jugando y aprendiendo. Disfrutándonos. Si hay algo que podemos sacar en positivo de este aislamiento es que los momentos más felices los creamos nosotros mismos y son el 99% del tiempo. Los pequeños momentos, las cosas cotidianas, la familia. Os amo ❤️

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on May 17, 2020 at 9:09am PDT