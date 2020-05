MILOŠEVIĆ ZADOVOLJAN: Momci dobro rade, ali da ih ne hvalim mnogo (FOTO)

Crno-beli su danas odradili još jednu trening utakmicu na SC Tleoptik, u kojoj je beli tim pobedio crni 2:1.

"Momci dobro rade. Veoma je teško i komplikovano ogranizovati utakmice koje igraju međusobno, a da to liči na nešto, da bude ozbiljno i da niko nikog ne povredi. Dosta su disciplinovani. Zadovoljan sam, ima stvari koje moramo da popravljamo. Znaju oni sve te stvari, ali su noge i dalje teške i treba nam malo više koncentracije. Tamičarski ritam mora da se dobije kroz utakmice. Ima finesa koje mogu još bolje, ali s obzirom na situaciju, deluje zadovoljavajuće. Ne bih da ih hvalim mnogo", rekao je Milošević posle trening meča.

foto: Starsport©

Na današnjem susretu igrao je i Sejdba Suma, koji je propustio prethodne dve kontrolne utakmice.

"Suma je povredu vukao još iz derbija, on i Sadik u bili polupovređeni kad smo počeli ovaj deo priprema. Dobro to deluje, nismo hteli ništa da rizikujemo. Danas smo probali, jer se pribložava prvenstvo, da vidimo u kom je stanju. To deluje dobro".

foto: Starsport©

Pred nastavak preventsva i subotnji meč protiv Mladosti iz Lučana u 27. kolu, crno-beli će sutra odradili još jedan test na Covid 19.

"To je preporuka našeg ministarstva i FŠ, a i kao klub treba da shvatamo situaciju ozbiljno. Treba da uđemo u takmičenje u subotu i moramo da vodimo računa o zdravlju igrača. Moramo da se iskontorlišemo i da vidimo u kakvom smo stanju i sa te strane", zaključio je Milošević.

(Tanjug)

Kurir