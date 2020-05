PRVI PUT U JAVNOSTI: Ljupko Petrović otkrio sve o odnosu sa Arkanom i zašto ga nikada nije pitao da bude trener Obilića

Ljupko Petrović ponosan je na oreol nepobedivosti sa kojim je osvojio Kup evropskih šampiona 1991. godine. Crvena zvezda je zaključno sa finalom u Bariju u kojem je na penale pobedila Marselj sa 5:4 odigrala devet utakmica i ni u jednoj nije doživela poraz.

Ljupko Petrović je ponosan na svoj odnos sa Draganom Džajićem i Vladimirom Cvetkovićem, ali i pokojnim Željkom Ražnatovićem Arkanom i Delijama. Iskusni stručnjak izneo je i zanimljivo mišljenje o tome zašto je Dragan Stojković Piksi odbio da šutira penal u finalu za Olimpik protiv Crvene zvezde.

foto: Zorana Jevtić

Kakav ste imali odnos sa Vladimirom Cvetkovićem?

- Fenomenalan! Cvele je čoveke koji je uvek širio pozitivu oko sebe. Tako je uticao na mene i fudbalere. Voleli smo da odemo kod njega u kancelariju, popričamo sa njim. Moram da kažem da je Crvena zvezda u vreme inflacije posuđivala novac državi. Toliko je Zvezda bila moćna. A, sve je to zasluga Vladimira Cvetkovića. Da nije bilo sankcija i rata, danas bi Zvezda bila uz bok Realu, Junajtedu, Liverpulu, Barseloni, Juventusu... Ne samo po trofejima, već i po ekonomskoj moći - tvrdi Ljupko Petrović.

A, sa Draganom Džajićem?

- Bili smo i ostali prijatelji. U prvom kontaktu sa mnom, rekao mi je da me želi za trenera Crvene zvezde i da sam ja njegov izbor. Imali smo uzajamno poverenje. Uvek je bio uz mene i ekipu, štitio nas. Njegova reč se poštovala. Znate, sa njim sam spremao taktiku za Bari i za sve evropske utakmice.

foto: Profimedia

Kako gledate na to što je Dragan Stojković Piksi odbio da šutira penal za Marselj?

- Mislim da je hteo da pre svega zaštiti sebe. Sigurno je razmišljao, šta će se desiti ako ne da gol. Cela Francuska bi skočila na njega. Pojeli bi ga! Rekli bi da je to uradio namerno. Ipak, on je Srbin, došao je u Marselj iz Crvene zvezde. Nije mu bilo lako. Na SP u Italiji protiv Argentine šutirao je prvi penal i pogodio stativu... Verovatno je razmišljao i o tome. Štitio je sebe. U slučaju da promaši, ne bi ga oprali ni Sava, ni Dunav.

foto: Starsport©

Kakav ste imali odnos sa navijačima?

- Delije me nisu prihvatile od prvog dana. Bili su rezervisani. Sećam se utakmica protiv Grashopersa i 1:1 u Beogradu. Tada su mi zviždali. Doživeo sam veliku tugu. Ali, posle pobede u Cirihu polako, ali sigurno su počeli da mi veruju. I tako se stvaralo uzajamo poverenje. Sve utakmice koje smo igrali posle ubedljivo smo dobijali, nismo imali poraz do titule. Devet utakmica u Evropi, samo pobede i remiji. Desi nam se poraz od Proletera iz Zrenjanina, jer smo čuvali igrače. Ali, niko nije zviždao, puna Marakana, umesto kritika dobijemo aplauz. Posle toga je bio meč sa Dinamom iz Drezdena i mi ih razbijemo sa 3:0. Šta hoću da kažem? Delije hoće uspeh, zapis u istoriji i ja sam im to dao.

foto: Printscreen Youtube/ WAR NEVS

Zašto vas je cenio Željko Ražnatović Arkan?

- Imali smo veoma korektan odnos. Upoznao sam ga kada sam bio trener Vojvodine. Nisam ni znao ko je on. Kada je Vojvodina pobedila Zvezdu i postala šampion, Arkan mi je prišao i pitao me zašto igramo grubo samo protiv Zvezde. Odgovorio sam mu da tako igramo protiv svih i da smo zato prvaci. Posle toga je rekao Voji Kisu da mene treba dovesti u Crvenu zvezdu. Kasnije sam čuo, da je stalno agitovao za mene kod uprave. Voleo je takve trenere, fajtere, koji se ne boje, idu na nož, da se nadigravaju.

Da li vas je pozvao da budete trener Obilića?

- Neee... Bio je svestan da ja kao bivši trener Crvene zvezde i šampion Evrope ne mogu da vodim ekipu kao što je Obilić. Verujem da me zato nikada nije pitao da budem trener u njegovom klubu - završio je Ljupko Petrović.

Kurir sport/Aleksandar Radonić

