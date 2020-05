RADNIČKI POSLE PAUZE PUTUJE U KRUŠEVAC! Batak: Smatram da smo kvalitetniji sastav i da ćemo pobediti

Fudbaleri Radničkog u subotu od 19.30 sati (Arena sport i B92) gostuju kruševačkom Napretku, u susretu 27. kola Superlige Srbije.

Ovaj meč dolazi nakon pauze od dva i po meseca zbog pandemije koronavirusa, a Radnički u njega ulazi kao šestoplasirani tim na tabeli sa 42 boda, dok je Napredak na 12. mestu sa 26 bodova.

Duel protiv Napretka najavio je šef stručnog štaba Radničkog Radoslav Batak.

-Ulazimo u takmičarski ritam posle dva i po meseca i posle priprema koje smo u posebnim uslovima sproveli u prethodne četiri sedmice. Gotovo svi igrači su spremni za sutrašnji meč, nismo imali problema tokom priprema, a preventivno će utakmicu u Kruševcu preskočiti Čumić i Milosavljević, koji imaju lakše povrede, a nas u narednih osam dana očekuju još dva susreta. Svi ostali igrači su spremni, ali još jednom ponavljam da nas posle Napretka čekaju još dva meča za kratko vreme, tako da ćemo morati pažljivo da raspoređujemo minutažu posle ove duge takmičarske pauze- rekao je Batak, a onda se osvrnuo analizi sutrašnjeg protivnika.

-Spremni smo i orni pred utakmicu u Kruševcu. Želimo da se pokažemo u najboljem svetlu i pobedimo. Pripremili smo meč i nadam se da će igrači da daju sve od sebe i da ćemo ispuniti naš cilj, a to su tri boda. Nije nam bilo lako da skautiramo protivnika, jer nije bilo prijateljskih mečeva u prethodnom periodu. Gledali smo njihove utakmice pre ove pandemije, znamo da je u međuvremenu došlo do promena trenera, koji je već bio tamo i pravio dobe rezultate, ali su igrači isti i ne očekujem da oni sada dramatično promene stil igre za ova poslednja četiri kola. Smatram da smo kvalitetniji sastav i verujem da ćemo to potvrditi na terenu. Od kada sam došao u Radnički, mi smo generalno više okrenuti sebi nego protivniku. Radili smo kvalitetni, pokušali da ispravimo neke nedostatke iz zadnjih utakmica koje smo igrali i očekujem da se u subotu vratimo na teren sa jednom kvalitetnom partijom- jasan je Batak.

Trener Radničkog govorio je i o fizičkoj spremi svog tima pred nastavak sezone.

-Ja sam rekao i kada smo počinjali pripreme pre četiri nedelje da naku pravu formu ne možemo da očekujemo posle tolike pauze. Mi smo se trudili da ekipu, pre svega, dovedemo u potrebnu fizičku spremu pred napore koji nam slede, a forma je nešto što bi vremenom trebalo da dođe. Nas sada čekaju tri teška meča i nadam se da ćemo u svakoj sledećoj utakmici biti sve bolji- istakao je Batak.

Radoslav Batak je dao i svoj komentar na proširenje Superlige Srbije na 20 klubova od naredne sezone.

-Fudbalski savez Srbije sigurno najbolje zna da li smo spremni na to i ja ne bih nešto mnogo komentarisao tu odluku. Odgovor ćemo svakako dobiti sledeće sezone, kada budemo videli kako će to funkcionisati. Ja mogu da pozdravim ovu ideju o dvojici mladih igrača u startnim postavama, jer smatram da je to dobra odluka za budućnost našeg fudbala- rekao je strateg Radničkog, koji je na kraju odgovorio na pitanje i da li je bilo neophodno nastaviti prekinutu sezonu.

-Ja sam odmah rekao da su četiri sedmice priprema neophodne pred nastavak sezone. Međutim, uslovi su bili takvi da nismo mogli da igramo prijateljske utakmice i da nismo imali one prave uslove za fudbalske treninge. Taj vremenski kriterijum je ispunjen, ali što se tiče ovih kontrolnih utakmica, sve ekipe su u istom problemu. Da li je ovo dobro ili nije, ostaje da se vidi, ali mi svakako moramo da poštujemo sve odluke Saveza- završio je Batak.

Kurir sport

Kurir