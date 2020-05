La importancia de ser uno mismo radica en la aceptación y el reconocimiento de quienes somos, todos tenemos dones por lo que todos tenemos algo que enseñar, compartir y aprender. Eso es lo que nos hace únicos y especiales. 💫#happyweekend @aloyoga 🤎

Georgina Rodríguez (@georginagio) on May 29, 2020 at 3:39am PDT