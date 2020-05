KAKVA PORUKA JIRGENA KLOPA FANOVIMA LIVERPULA: Najbolji navijači na svetu, podržite nas od KUĆE! FOTO

To se predlaže jer se očekuju velika slavlja na ulicama Liverpula oko "Enfilda" ukoliko bi Liverpul kao domaćin obezbedio titulu prvaka Engleske. "Situacija se menja, to je očigledno, ali nisam čuo još uvek da ćemo promeniti stadion. Siguran sam da možemo rešiti situaciju ovde u Liverpulu", rekao je on i posebno naglasio.

foto: EPA/PETER POWELL

"Čuo sam pre neki dan dobru frazu da imamo najbolje navijače kod kuće na svetu, a sada je potrebno da imamo najbolje navijače koji će ostati kod kuće", poentirao je Klop. Pored svega ovoga, Klop je obećao i veliko slavlje kada se sve završi, odnosno kada se stvore uslovi za to.

