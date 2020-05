STRAH VAS JE ZBOG PLUĆA I BORBE ZA VAZDUH: Slaviša Kokeza o pobedi nad koronom

Pobedio je, ozdravio, ali je istakao je da nije bilo lako.

- Nisam bio na respiratoru, bio sam na kiseoniku, prva tri, četiri dana. To mi je bilo najteže, a što se tiče glavobolje, temperature, stomačnih problema, zujanja u ušima, nije vam lako, ali nije toliko ni strašno. Ono čega vas je strah - to su pluća i borba za vazduh. Kada ne možete da uzmete vazdih, onda se uplašite. Tih prvih dana pomogao mi je kiseonik, kao i razgovori sa sestrama i doktorima, koji su bili fantastučni - otkriva Kokeza.

Predsednik FSS odlučio se na humani gest, donaciju krvne plazme koja moće da pomogne obolelima od korone

- Uradio sam to, pre svega, iz humanih razloga. Prijavio sam se za donaciju kad su prošle dve nedelje izloacije posle izlaska iz bolnice, ali pošto sam imao zapaljenje pluća, morao da sačekam da prođu tri meseca od momenta kad sam bio negativan na koronu, da bi davanje krvne plazme nekom pacijentu imalo efekta. Tako da ću to da uradim krajem juna. Bilo je fudbalera, kao i reprezentativaca koji su bili zaraženi, ali su se oporavili, što je najvažnije. Inače, posledice na fudbal će biti ogromne. Pošto nije bilo ni domaćih ni stranih takmičenja zbog pauze prouzrokovane pandemojom korona virusa u tom periodu, klubovi sad imaju finasijskih problema.

Što se tiče FSS, kada sam postavljen na dužnost pre četiri godine, Savez nije imao novca na računu i bilo je problema oko isplate plata. Zahvaljujući radu rukvodstva FSS u naredne tri, četiri godine obezbeđeno je na različite načine dosta novca, najviše od sponzora i to iz privatnog sektora. Takođe, na osnovu više programa koje smo prosledeili UEFA i FIFA, dobili smo povećanje budžeta, a sredstva smo uvećalii novim pravilnicima i propisima. Tako da sa ponosom mogu da kažem da je FSS danas jedna od malobrojnih organizacija u zemlji koja na svom računu ima desetak miliona evra, što samo govori da Savez domaćinski posluje. U odnosu na period od pre četiri godine, plate zaposlenih povećane su 50 odsto, ako ne i duplo. Moja logika, koje se pridržavam još od kada se bavim privatnim biznisom, a posebno na ovako odgovornoj funkciji, jeset da ljudi koji rade u nekom poslovnom sistemu moraju da budu zadovoljni i ispunjeni, a to znači dobro plaćeni.

Gotovo sve selekcije FSS imaju dobre rezultate.

- Od kada sam došao na čelo Saveza, imali smo dva puta kvalifikacije za Prvenstvo Evrope mladih do 21 godine, i oba puta smo se plasirali. Imali smo kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, na koje smo se plasirali. Osvojili prvo mesto u grupi u Ligi nacija, trenutno imamo mogućnost da se plasiramo na Evropsko prvenstvo posle 20 godina i siguran sam da ćemo uspeti. Naravno, ne pripisujem sebi te zasluge, najzaslužniji su igrači i selektori. Ali, po mišljenju javnosti, rukovodstvo Saveza nema nikakve veze sa tim, a opet ako se ne plasiramo na neko veliko takmičenje, onda su jedini krivci rukovodsrtvo FSS i ja. U javnosti imamo dvostruke aršine. Takođe, činjenice govore da smo prošle godine na 20 stadiona kompletno zamenili travu, koja nigde nije menjana čitavu deceniju.

Kokeza je zbog poslova kojima se bavi skoro 25 godina, često bio na udaru dela javnosti da je tajkun

- Nisam tajkun. Privatnik sam 24 godine, a to je dovoljno vremena da neko ko ima osećaj za biznis i ume da povlači dobre poslovne poteze, zaradi dosta novca. Nisam se obogatio preko noći. Još kao klinac od 18 godina počeo sam da otvaram kioske i maloprodajne objekte i tako sve do 1999. kada sam sa prijateljem lansirao proizvod Lavlja kandža ili Zeder. Zahvaljujući tom proizvodu zaradili smo ozbiljan novac. Posle sam menjao delatnosti u biznisu, od IT sektora do fabrike nameštaja, ugostiteljstva, hotelijerstva. Novac koji imam zaradio sam isključivo preko poslovanja svojih firmi - zaključio je Kokeza.

Sledeće godine kreće privatizacija

- Mi smo u dogovoru sa Ministarstvom sporta i stručnim ljudima napravili predlog privatizacije koji smo poslali svim klubovima da se izjasne i kaži šta treba izmeniti. Svakako idemo u pravcu privatizacije i milim da će počti sledeće godine u saradnji sa državom - ističe Kokeza.

Kurir sport / Bazar

Kurir