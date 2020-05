MIJAILOVIĆ O TITULI: Ni korona nije ništa mogla ovako jakoj i moćnoj Crvenoj zvezdi!

Crvena zvezda osvojila je 31. titulu, ujedno i treću zaredom. Neposredno po završetku utakmice kojom su crveno-beli osigurali prvo mesto na tabeli Superlige Srbije, predsednik kluba Svetozar Mijailović govorio je o uspehu koji je ostvaren.

- Pre svega čestitao bih svim igračima i članovima stručnog štaba na fenomenalnom uspehu. Osvajanje treće titule zaredom je nešto čemu smo se nadali u ovom periodu. Radom i požrtvovanošću došli smo do tog cilja, tri kola pre kraja prvenstva sa izuzetnom bodovnom prednošću. Upravo to su pokazatelji da je ekipa tokom čitave sezone uspešno odrađivala svoj posao. Posebno mi je drago što je ova titula osvojena na zvezdaški praznik, kada smo obeležili 29 godina od najvećeg uspeha u istoriji kluba. Pored toga raduje me što je Dejan Stanković, nekada veliki igrač Crvene zvezde uspeo za kratko vreme da ostvari uspeh i osvoji prvenstvo i u ulozi trenera – poručio je predsednik kluba Svetozar Mijailović.

foto: Dragana Udovičić

Osvrnuo je predsednik kluba Svetozar Mijailović i na pauzu uzrokovanu korona virusom i način na koji je ona uticala na igrački kadar.

- Strepnja uvek postoji, fudbal je takva igra u kojoj ne možete mnogo toga da predvidite. Međutim imajući u vidu trenažni proces koji je sproveden i mere koje smo preduzeli za vreme Vanrednog stanja možemo da kažemo da smo očekivali dobre rezultate po povratku na teren. Iskoristili smo u potpunosti vreme koje smo dobili za treniranje na otvorenom i to se i pokazalo na utakmici protiv Rada. Ni u jednom trenutku nije se dovodio u pitanje rezultat, jedino što je nedostajalo na meču jeste poznati zvezdaški ambijent, sa navijačima koji daju poseban šmek svakoj utakmici i pobedi Crvene zvezde.

Pet golova postigli su izabranici Dejana Stankovića na utakmici protiv Rada, ali se u listu strelaca upisao i štoperski tandem.

- Svaki igrač doprineo je da Crvena zvezda dodje do svog cilja i osvajanja 31. titule. Zalaganje je bilo do samog kraja duela, posebno me raduje veliki broj požrtvovanih startova. Igrao se lep fudbal, bilo je i za očekivati da će se momci potruditi da ovaj praznik ulepšaju sjajnom fudbalskom predstavom. Ekipa Rada nije imala većih prilika što potvrđuje priču da je naš tim tokom čitavog prvenstva bio dominantan u svim utakmicama. Fenomenalna stvar je što je Dejan Stanković nastavio tamo gde je naš bivši trener Vladan Milojević stao i jako je bitno da smo treću godinu zaredom da veoma dominantan način došli do trofeja.

foto: Stefan Stojanović MONDO

Činjenica da je titula obezbedjena omogućiće šefu stručnog štaba Dejanu Stankoviću da više kombinuje i pruži šansu mlađim igračima.

- Verujem da će u preostala tri kola šansu dobiti mlađi igrači, što je izuzetno bitno u ovom trenutku. Naredne sezone ćemo imati obavezu da četvorica igrača mlađa od 21 godine budu u sastavu tima za svaku utakmicu, s tim što dva uvek moraju biti u startnoj postavi. To je sjajna prilika za momke koji kucaju na vrata prvog tima da se afirmišu i dokažu.

foto: Stefan Stojanović MONDO

Nema sumnje da je podrška navijača na stadionu nedostajala izabranicima Dejana Stankovića, međutim kao i uvek navijači su našli način da pozdrave svoje ljubimce i zahvale im se na još jednoj radosti koju su im priredili.

- Mnogo puta se pokazalo da je podrška naših navijača ono što Crvenu zvezdu čini klubom kakav jeste. Kao i u prošlosti i ovog puta pokazali su zavidan nivo snalažljivosti. Ispoštovali su mere koje se propisane u potpunosti, ali i došli da pozdrave momke i čestitaju im na još jednom trofeju koji su osvojili. Pravo slavlje tek treba da usledi, nadamo se i verujemo da ćemo imati priliku da proslavimo dva trofeja osvojena u sezoni 2019/2020 – zaključio je predsednik kluba Svetozar Mijailović.

Kurir sport/www.crvenazvezdafk.com

