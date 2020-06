IVANIĆEV PLES PO INĐIJSKOJ KIŠI: Golovi i asistencije u Zvezdi čine me srećnim čovekom!

Nemilosrdan je Mirko Ivanić prema protivničkim golmanima, a na današnjem meču je samo potvrdio da se nalazi u fenomenalnoj formi. Nakon što je pre četiri dana u susretu protiv Rada postigao gol i dva puta asistirao, u trijumfu protiv Inđije (2:1) je bio „krivac“ za oba gola. Prvo je u 35. minutu pogodio mrežu rivala, a onda tri minuta kasnije i asistirao Benu.

- Zadovoljan sam što smo prošli dalje. Svesni smo bili da će meč protiv Inđije biti težak, jer su oni zaista ekipa koja dobro igra na domaćem terenu. Ostvarili smo naš cilj, prošli dalje, sad sledi mali predah, a već za vikend nas očekuje novi izazov. Golovi me čine srećnim, kao i asistencije. Zadovoljan sam što sam u prilici da na taj način pomažem timu i voleo bih da ih što više bude do kraja sezone - ističe Ivanić.

Menjalo se nekoliko „godišnjih doba“ na današnjem susretu, ali to nije smetalo fudbalerima Zvezde, koji su i po kiši i po suncu dali sve od sebe da ostvare pozitivan rezultat i prolaz dalje.

- Pohvalio bih čitavu ekipu. Nije bilo lako igrati danas. Imali smo dobrog rivala, menjali su se vremenski uslovi tokom meča, ali nije nam to previše smetalo. Trudili smo se da ne razmišljamo o tim stvarima, već da samo budemo fokusirani na teren i loptu. Uspeli smo da pobedimo i sad mirno čekamo sledeći meč.

Jasan je Ivanić što se tiče ciljeva crveno-belih.

- Crvena zvezda je klub koji svake godine ide na duplu krunu, tako da nam je to cilj i ove sezone. Mislim da možemo to da ostvarimo i veoma smo blizu toga. Stanković je dolaskom doneo pozitivnu energiju, ima veliku želju da osvojimo duplu krunu, što nas igrače izuzetno motiviše. To je pozitivno, zbog toga verujem da ćemo ostvariti sve postavljene ciljeve - tvrdi Ivanić.

