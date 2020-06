POSLE INFARKTA VLADANU LUKIĆU STIŽE PODRŠKA SAIGRAČA! Binić: Srbenda je to!

Vladane, tvoje Zvezda je uz tebe!

Ekskluzivno saznanje Kurira da je bivši as srpskog fudbala i Crvene zvezde, njen bivši predsednik, Vladan Lukić, doživeo težak infarkt i da je tokom borbe za život dva minuta oživljavan, šokirala je kompletnu javnost Srbije, posebno njegov klub i nekadašnje saigrače.

Crvena zvezda je na društvenim mrežama uputila je Lukiću reči ohrabrenja, dok su saigrači iz zlatne generacije koja se popela na krov Evrope u Bariju poželela brz oporavak.

Stevan Dika Stojanović Jak je Vladan, biće to dobro

- Bio sam šokiran kada sam čuo šta je doživeo, ali i srećan jer je uspeo da izađe iz ove nevolje kao pobednik. Ostao je veliki borac, ali sada će morati da se pričuva i da posluša sve što mu lekari budu preporučili.

foto: Dado Đilas

- Želim mu sve najbolje i brz oporavak, a njegovo iskustvo mora da bude opomena za svakog čoveka naših godina. Vladan je jak i sportista, pa je prošao kroz ovo bez težih posledica. Ali, generalno, moramo se potruditi da zdravije živimo.

Mile Bedodedić Luka, problem je rešen!

- Zaređale se loše vesti. Nedavno je ovde umro fudbaler Danijel Prodan, pa pre njega jedan golman koji je branio za Steauu. Šta da vam kažem, žao mi je što se to Luki dogodilo. Baš je mlad, ali ne sme da se plaši, to bi bilo najgore. Mog prijatelja Marijusa Lakatuša je skoro zadrmalo i dobio je stent.

foto: Dado Đilas

- Eno ga normalno sad živi, nema problema. Tako i Luka mora da gleda na život. A mi ostali moramo nešto da naučimo. Treba ići na lekarske preglede i kontrolisati zdravlje kad uđeš u ove godine. Taj rekreativni fudbal koji igramo, može biti opasan - rekao je bivši as Crvene zvezde i Steaue.

Dragiša Binić To je ljudina i Srbenda

- Odmah sam ga kontaktirao i vidim da je, hvala bogu, prošlo sve dobro. Luka je mlad čovek, velika poštenjačina i ljudina, prava Srbenda. Nikad nije zapalio cigaru i ne voli da pije, ali emotivno sve preživljava, tako da ta stvar, kao i stres, mogu biti okidači za infarkt. Sećate se kako je regovao kada je počelo bombardovanje Srbije.

foto: Dragan Kadić

- Ostavio je karijeru i lep život napolju, da bi došao da brani svoju zemlju. Ko bi to uradio? Niko! Mnogo mi je drag, još kao dečak je priključen našoj ekipi pa sam mogao dobro da ga upoznam. Zato sam siguran da će on to sve da pregrmi.

Kurir sport / D. P.

Kurir