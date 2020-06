SPORTSKA NOVINARKA ZALUDELA ARGENTINU! Instagram GORI zbog njenog PROVOKATIVNOG STAJLINGA! FOTO

Así, rodeada de pesas es mi vida en casa. Hoy me tome la mañana libre y no entrené 😱 y a la noche es mi día de pizza y cerveza. NO PASA NADA ! @bigg.fit cambio mi cuerpo pero también mi cabeza. (Además conocí a mi novio jaja) pidan la app y pongan como objetivo ENTRENAMIENTO SOL PEREZ ☀️ el cambio lo van a ver ustedes mismos ❤️💪🏾🙌🏽

A post shared by Sol Perez (@lasobrideperez) on May 29, 2020 at 9:08am PDT