ZVEZDINA TRIPLETA: Crveno-beli prvaci Srbije u seniorskoj, juniorskoj i kadetskoj konkurenciji!

Crvena zvezda je jedini klub kojem je od osamostaljenja Srbije pošlo za "nogom" to da osvoji Superligu, Omladinsku i Kadetsku ligu u jednoj sezoni. Time je ponovljen uspeh ostvaren pre dve godine kada je klub osvojio tripletu, a sve to govori o crveno-beloj dominaciji, kako u seniorskom, tako i juniorskom fudbalu.

Koliko je Crvena zvezda ubedljiva u Srbiji, govori to da je počela da ruši sopstvene rekorde. Kada je u sezoni 2017/18 osvojena tripleta, bio je utisak da će biti potrebno mnogo vremena da prođe, da bi se taj uspeh ponovio. Ipak, crveno-bele vedete nisu dugo čekale - svega dve godine je trebalo da ponovo bude osvojena Superliga, Omladinska i Kadetska liga Srbije u jednoj sezoni. Konkretno, u ovoj takmičarskoj godini Zvezda je od večitog rivala u tri najstarije selekcije, imala ukupno 32 boda više, a s obzirom na to da Superliga nije završena, postoji mogućnost da razlika bude i veća.

foto: Starsport

Seniori Crvene zvezde su sezonu počeli pod komandom Vladana Milojevića, čoveka koji je i pre dve godine izborio titulu sa crveno-belima. Ipak, ono što je Miloje započeo, to je Dejan Stanković završio, pa je klub 29. maja trijumfom nad Radom od 5:0, uknjižio ukupno 31. titulu. U sezoni 2017/18, tim je u prvom delu sezone osvojio 77 bodova, a ostvario je i sedam pobeda u plej-ofu i tako na vrlo dominantan način pokazao superiornost. U ovom trenutku, s obzirom na to da Superliga još traje, Crvena zvezda ima 72 boda, a ostalo je tri kola do kraja, što znači da izabranici Dejana Stankovića imaju priliku da bodovno nadmaše ono što je tim Vladana Milojevića ostvario tad u okviru 30. kola. Crveno-beli će takođe imati priliku i da osvoje Kup Srbije i tako dodaju dodaju još jedan trofej na ovosezonskoj listi.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Omladince je pre dve godine na terenu predvodio - Željko Gavrić, momak koji je u ovom trenutku jedan od najvažnijih fudbalera u timu Dejana Stankovića, što dovoljno govori i o fabrikovanju igrača za seniore kao prioritetnom zadatku Omladinske škole. Omladinci su tada u poslednjem kolu, u neverovatnom meču protiv Partizana, trijumfovali 4:3 posle preokreta, a pobedonosni gol upravo je delo Gavrića, čime su pretekli vodeći Brodarac i sa 76 bodova osvojili titulu. U tom meču, gol je čuvao Miloš Gordić, a odbranu "držao" Strahinja Eraković, momci čije vreme u crveno-belom dresu tek dolazi, dok je talente rođene 2000. godine i mlađe sa klupe predvodio Milan Lešnjak. Ovosezonski omladinci nisu dočekali to da odigraju 30. kola, s obzirom da su zbog pandemije korona virusa prekinuta sva juniorska takmičenja u Srbiji. Izabranici Slavoljuba Đorđevića su na 19 mečeva osvojili 49 bodova i zasluženo zavredili titulu, a prekomandu u seniorski tim već su dobili Andrija Katić, Uroš Blagojević i Ilija Babić. O uspehu Đorđevićevih pulena govori i to da su ušli među 16 najboljih juniorskih ekipa u Evropi.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Uspeo je Nikola Puača pre dve sezone da dovede crveno-bele kadete, dečake rođene 2001. godine do titule. Momci koje su tada na terenu predvodili Borisav Burmaz, Luka Velikić i Njegoš Kupusović, čije se seniorske bitke u prvom timu Crvene zvezde tek očekuju, su osvojili 79 bodova i tako demonstrirali raskošan potencijal. Situacija sa ovosezonskim kadetima je takva da su biseri Marka Neđića suvereno bili lideri na tabeli sa 49 osvojenih bodova iz 19 kola, s obzirom na to da je pandemija korona virusa "naterala" juniorski fudbal da se okonča pre planiranog, kadeti su zasluženo proglašeni prvacima. A o Vladimiru Miletiću, Nikoli Stankoviću, Andreju Đuriću i ostalim biserima rođenim 2003. godine će se tek čuti.

Kurir sport/www.crvenazvezdafk.com

Kurir