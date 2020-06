BUDITE MUDRI I NE BUDITE ISKLJUČIVI: Vladan Milojević održao predavanje budućim trenerima

Uspešan trener vratio se u školu gde je započeo svoju trenersku edukaciju ali sada na drugoj strani katedre u ulozi predavača, što je za sadašnje studente velika motivacija.Gosta je pozdravio, prof.dr Jovan Šurbatović, predsednik supštine Visoke sportske i zdravstvene škole koji je svojim studentima i kolegama najpre obratio rečima:

„Kada smo dogovarali ovu tribinu, nismo znali da će se održavati na dan kada i dvestoti jubilarni derbi i da će nam gost biti doskorašnji akter derbija. Danas mi je čast da ga predstavim kao uspešnog fudbalera Crvene zvezde i kao još uspešnijeg trenera u grčkim klubovima. Smatram da je on prava osoba koja danas može reći studentima, budućim trenerima i menadžerima u sportu, kako i šta danas raditi u Srbiji. Kao generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije mogu da kažem da verujemo u njega, očekujemo da i dalje bude u top pet klubova evropske lige i da jednog dana bude naš selektor.“ Pre nego što je prepustio reč gostu, prof.dr Šurbatović je podsetio studente da živimo u svetu globalizma i visoke konkurencije i da je znanje moć, da ne možete biti uspešni ukoliko nemate više znanja od svojih konkurenata.

foto: Visoka sportska i zdravstvena škola

Vladan Milojević obratio se studentima rečima:

„Jednog dana sigurno će na ovom mestu gde ja sada sedim sedeti neko od vas. Želim vam da radite nešto lepo, da radite ono što volite i da budete uspešni u tome. Trenerski put je jako težak ali ja sam ga odabrao jer sam želeo i nisam hteo da odustajem od svoje želje.“ Trener Milojević pokušao je na svom iskustvu da objasni studentima da je za formiranje kompletnog trenera bitno da pronađu sebe i da je svaki stepenik razvoja važan. Osim teorije koju je izučavao, naglasio je da je radeći sa mlađim kategorijama i utičući na njihov razvoj ujedno radio i na sebi. Sledeći stepenik razvoja bio je prelazak u grčki seniorski tim, gde je kako kaže shvatio „moć grupe“ i „moć svlačionice“. „Morate da budete mudri i ne smete da budete isključivi.“ Poručio je Milojević.

foto: Visoka sportska i zdravstvena škola

Za trenersku karijeru u Crvenoj zvezdi, istakao je da je sredina bila specifična ali ne Crvene zvezde već sredina u kojoj živimo.“ Mnogi su smatrali da sam „lud“ što sam to prihvatio ali meni je to bio znak da treba da budem tamo. Život me je naučio da morate da imate iskušenja da biste napredovali. Bilo je puno negativne energije ali uspeo sam da je preusmerim u pozitivnu veru. Morate da verujete u nešto, da radite na tome. Mogu da kažem jednostavno i da sam imao sreće ali sreća mora da se zasluži.

Kao trener, trenutno u saudijskoj Arabiji shvatio sam da morate da priđete igračima na pravi način. Oni su vaše oruđe za rad, u početku sam očekivao da se oni prilagođavaju meni ali u stvari je umetnost prilagoditi se njima.“ U nastavku izlaganja izneo je svoje iskustvo da nagrade i kazne često budu manje delotvorne od toga kada naučite igrače da se stide, da budu odgovorni za svoje postupke i na terenu i van njega. Takođe ih je upozorio da je trenerski posao nezgodan jer šta god da napravite uvek to neko osporava ali da nema odustajanja, prioriteti moraju da se postave i disciplina je most između želja i uspeha.

foto: Visoka sportska i zdravstvena škola

Puno dobrih trenerskih ali i životnih saveta studenti su dobili u prvom delu izlaganja Vladana Milojevića, dok su u drugom delu tribine imali prilike da postave pitanja. Među brojnim pitanjima vezano za trenerski poziv naravno nije izostalo ni pitanje vezano za današnji derbi. Studenti su želeli da čuju da li je trener Milojević imao kontakt sa Dejanom Stankovićem, šta bi mu rekao, šta očekuje od utakmice...na šta je Vladan Milojević objasnio da ne može da odgovori: „Nisam se čuo sa Dejanom Stankovićem, a i ne bih mu ništa rekao i da jesam. Deki je dobar čovek, cenim ga i Zvezdi želim sve najbolje. Derbi je svetkovina i najbitnije je da prođe bez incidenata. Verujem da će večeras sve biti super, a za koga navijam nema potrebe da vam govorim.“

Po završetku tribine reka studenata ostala je da se fotografiše sa trenerom Vladanom Milojevićem kome je direktor škole, prof.dr Branko Bošković, uručio majcu sa grbom škole čiji je nekada Vladan Milojević bio student a prof.dr Predrag Lazarević, šef studijskog programa za trenere i stručnjak za fudbal poklonio mu je knjigu: Pedagoški rad trenera u sportu.

Kurir sport

Kurir