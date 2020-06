VLADIMIR PETROVIĆ PIŽON: Vreme je da zvezdaši slave titulu!

"Zvezda iza sebe ima sjajnu sezonu, treću titulu i drugu Ligu šampiona u nizu. To je rezultat za ponos svakog zvezdaša. Kritike na račun rezultata u derbiju su već iznesene i nema potrebe da ih ponavljam, svi u Zvezdi su ih čuli i verujte vrlo ozbiljno shvatili. Međutim, svi Zvezdini navijači treba da ostanu uz klub i ovu ekipu", rekao je Petrović.

Četvrta Zvezdina zvezda konstatuje da su ovi momci zasluženi, ubedljivi šampioni države.

"Svi znamo da se pehar ne osvaja na jednom meču da je za to potreban kontinuitet i kvalitet, a Zvezda je to apsolutno pokazala i ove godine. Video sam podatak da je ovo Zvezdi treća titula bez pobede u derbiju, a da ih Partizan ima čak devet i - nikom ništa".

Pižon podseća da je i njegova generacija 1981. godine osvojila titulu, a da nije slavila u derbiju. "I danas nam to niko ne zamera. Ali smo podršku imali uvek i radovali se tituli punog srca. A isto tako sam kao trener "razbio" Partizan u finalu Kupa 1996. godine, 3:0 i 3:1, iako su oni bili šampioni, a verujem da to ni jedan navijač Partizana ne zamera Tumbakoviću ili Miloševicu koji je tada bio igrac. A sigurno su tada bili besni. Pa Partizan nije dao gol u derbijima u pet mečeva i to dve i po godine od 2002. do 2006. A ako računamo i period posle toga u 10 derbija su dali jedan gol. Znam da je Zvezdina publika mnogo zahtevnija, da je mnogo teže u Zvezdi kada se izgubi derbi, ali Zvezda je u krvi svih nas i ne možemo bez nje".

Petrović dodaje da je potrebno podržati i trenera Dejana Stankovića.

"Te 1996. je Dejan Stanković igrao i sigurno će mu to pomoći da se ekipa i on brzo trgnu. On ima podršku kluba da nastavi sa radom i potrudicemo se da mu obezbedimo mir, a biće još derbija za dokazivanje. Nećemo dozvoliti da još jedno veliko ime izgubimo kao trenera na prečas, zbog poraza u polufinalu Kupa od 1:0. Maksimalna podrška Dejanu". Petrović na kraju kaže da zvezdaši sve ovo treba da znaju i da ostanu uz klub i ove igrace. "Sledi nam proslava titule, trece u nizu. Ne smemo da dozvolimo da nam to pokvari jedan minimalan poraz. Godinu dana se žestoko radilo, igrala Liga šampiona i to treba pozdraviti. Ja ću sigurno doći protiv Proletera kao i uvek i apludirati ovim momcima. Zaslužili su, bez dileme. Ponosan sam na uspehe koje je Crvena zvezda postigla ove sezone i bio bih presrecan da ih ponovimo i sledece sezone, mada sam svestan da to nece biti lako", zaključio je Petrović.

Kurir sport / Tanjug

Kurir