ČEKA PONUDU KLUBA! Obamejang: Odluka o Arsenalu možda najvažnija u mojoj karijeri

Aktuelni ugovor ovom 30-godišnjem fudbaleru iz Gabona ističe u junu 2021. godine.

"Nisam dobio konkretnu ponudu, ali sam razgovarao sa klubom pre nekoliko meseci. Oni znaju zašto se još ništa nije dogodilo", rekao je Obamejang, prenose britanski mediji.

"To je prekretnica u mojoj karijeri i želim da budem iskren prema svima. Na njima je da odrade posao, a nakon toga ćemo videti kako stvari idu. To će sigurno biti vrlo teška odluka", dodao je on.

Obamejang je u Arsenal došao 2018. godine iz Borusije Dortmund i do sada je odigrao 97 utakmica i postigao 61 gol.

Trener Arsenala Mikel Arteta je u martu, pre prekida sezone zbog pandemije korona virusa, rekao da želi da zadrži Obamejanga "pod bilo kojim uslovima" i dodao da klub pregovore s napadačem o novom ugovoru treba da počne pre kraja sezone.

Po navodima medija, za Obamejanga navodno su zainteresovani Barselona i Inter.

Arsenal, trenutno deveti na tabeli Premijer lige, u sredu će gostovati drugoplasiranom Mančester sitiju.

