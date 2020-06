GOBELJIĆ PORUČIO ZVEZDAŠIMA: Krvarili smo za ovu titulu, zato svi u subotu na Marakanu da proslavimo!

Marku Gobeljiću, jednom od najvećih emotivaca među fudbalerima Crvene zvezde, teško je pao defetizam u koji su napali navijači crveno-belih. Posle minimalnog poraza od Partizana u polufinalu Kupa Srbije i neuspeha protiv TSC u Senti u Superligi, simpatizeri sada već trostrukog prvaka države žestoko su kritikovali svoje miljenike.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Marko Gobeljić ne razume takav stav navijača Crvene zvezde i podseća kako su fudbaleri i na koji način stigli do treće titule zaredom u Srbiji, 31. u istoriji kluba.

- Mi smo titulu osvojili krvareći na terenu! Časno i pošteno. Ponosni smo na to. Verujem da zvezdaši to umeju da cene i da će u subotu doći na Marakanu. A ako neko u to ne veruje, nije na nama da ga ubeđujemo. Šampionski pehar će podići nas 20 ako treba jer znamo koliko smo sebe dali - rekao je Marko Gobeljić.

foto: Starsport©

Marko Gobeljić se nada da će navijači u velikom broju doći u subotu na stadion "Rajko Mitić" i sa svojim fudbalerima proslaviti 31. titulu prvaka države.

- Pa bukvalno smo igrali pod blokadama, borili se za svaku loptu i sada zbog pada forme to se zaboravlja. Pa neki od nas su treću sezonu u klubu, osvajamo treću titulu u nizu uz grupe Lige šampiona i Lige Evrope imamo 60 bodova prednosti u zbiru nad prvim rivalom u tri sezone... A sve je stalo u nedelju dana. Ako neko misli da sve pre toga nije vredno neka bude. Ali ipak mislim da je to samo kratkotrajna ljutnja zvezdaša i da ćemo slaviti zajedno jer je ovo sezona koja će se pamtiti - istakao je Gobeljić, a potom nastavio:

foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Mi u subotu treba da proslavimo ono što smo osvojili, za šta smo se borili godinu dana i izborili! I što kaže naš kapiten Milan Borjan neka u subotu zagrme “pune tribune”, naročito poslednji stih. Mi smo šampioni!

Crvena zvezda u poslednjem kolu Superlige u subotu od 19.15 časova igra protiv Proletera iz Novog Sada. Crveno-beli tim ima niz od 55 utakmica bez poraza na Marakani čime je izjednačen sa Liverpulom na listi najboljih domaćima. Ulaz za sve tribine će biti besplatan.

Kurir sport/A. R.

