LALATOVIĆ POSLAO BRUTALNU PORUKU GROBARIMA: Nijedna SRPSKA MAJKA nije zaslužila da je vređaju!

Na zajedničkoj konferenciji za medije, koju je organizovao Fudbalski savez Srbije, javnosti su se obratili treneri i kapiteni finalista Kupa Srbije.

Podsetimo, u sredu od 19 časova na stadionu Čair u Nišu na programu je finale ovog takmičenja, a za trofej će se boriti Vojvodina i Partizan.

Trener Novosađana, Nenad Lalatović, veruje u uspeh svog tima. Pobeda u poslednjem kolu šampionata im je pokazatelj da mogu da se suprostave beogradskom timu.

"Nemam nikakav pritisak. Očekujem dobru, fer i korektnu utakmicu, da sve prodje u najboljem redu, bez ikakvog incidenta, a nek pobedi i osvoji trofej onaj ko bude bio bolji", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

Vojvodina će igrati protiv Partizana finale Kupa Srbije u fudbalu.

"Igrači Partizana imaju veoma veliki kvalitet. Ovo je specifično takmičenje, nema popravnog. Šanse su 50-50, ali Partizan ima mnogo iskustva sa osvajanjem trofeja, igraće u Nišu, pred mnogo svojih navijača. Nama je žao što nas naši neće podržati jer smatram da bi nam bili od velike pomoći. Spremni smo, znamo šta nas očekuje, mnogo navijača Partizana i kvalitetan protivnik", naveo je Lalatović.

Trener novosadskog kluba je kazao da će izvesti najjači mogući sastav, ali je izrazio žaljenje zbog toga što neće moći da računa na Mirka Topića.

"Jako mi je žao što neću moći da računam na Topića koji je jedan od najtaletovanijih igrača i koji je veoma bitan šraf u našoj igri. Neću moći da računam i na Mladenovića koji se jako dobro uklopio u klub", dodao je Lalatović.

Najviše pažnje na konferenciji izazvao je njegov komentar na uvrede koje je trpeo od navijača Partizana na meču u Novom Sadu. Naime, govorio je o uvredama koje su navijači Partizana izrekli na račun njegove bivše supruge.

"Sama moja pojava je njima motivacija, čim se pojavim, oni me vređaju. Oni na taj način motivišu i mene i moje igrače. Jedna srpska majka nije zaslužila da je vređaju, jer rađa srpsku decu", rekao je Lalatović, a zatim je nastavio:

"Svih 90 minuta nju omalovažavaju i ponižavaju, zbog takvih stvari ne mogu da dovedem decu na tribine. Za mene je majka svetinja, to je u srpskoj tradiciji tako. Nijedna srpska majka nije zaslužila da joj se tako obraćaju. Ja ne volim navijače Partizana, ali ih poštujem. Mene vređajte, ali nemojte majku moje dece. To je za mene neshvatjivo. Pa onda mi je krivo kada kažu "Nenad Lalatović ovo, Nenad Lalatović ovo", a niko ne priča šta proživljavam. Moja ćerka plače posle utakmice, kako ja to da njoj objasnim. Ne mislim da sam ih motivisao izjavom, oni pevanjem o srpskim majkama motivišu samo moje igrače" poručuje trener Vojvodine.

Po njegovim rečima, fudbaleri Vojvodine će moći da se nose sa pritiskom.

"Čim mogu da podnesu mene i moj pritisak koji im stvaram, siguran sam da će moći i u finalu Kupa", rekao je Lalatović.

Kurir sport

Kurir