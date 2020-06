"Već sam se dva puta testirao. Ako je neko do sada mogao da dobije koronu onda sam to ja. Ako je do sada nisam dobio, onda verujem da je neću ni dobiti", rekao je Milošević novinarima.

Milošević je bio u kontaktu sa bugarskim teniserom Grigorom Dimitrovim na revijalnoj utakmici.

Dimitrov je potom bio pozitivan na korona virus, zbog čega je prekinut humanitarni teniski turnir Adria Tour u Zadru.

Prethodno je Crvena zvezda objavila da je pet fudbalera tog kluba pozitivno na korona virus.

