STRAVIČNE PRETNJE FUDBALERU HAJDUKA! Torcida mu išarala kuću: Trebaće tvojoj mami crna marama!

Pod okriljem noći na kući fudbalera Hajduka iz Splita Marina Jakoliša (23) u šibenskom naselju Crnica osvanuo je skandalozan grafit.

Pripadnici Torcide su nezadovoljni posle utakmice protiv Lokomotive pretili fudbaleru da će "njegovoj majci trebati crna marama".

Grafit je ubrzo prekrečen, a oglasio se i Hajduk.

- Svesni smo da rezultati ekipe u poslednja dva susreta nisu na nivou kakvu Klub zaslužuje. No, to ne daje nikome za pravo da dovodi u pitanje lični integritet i sigurnost bilo kojeg igrača ili pojedinca u Klubu. Hajduk najoštrije osuđuje bilo kakvu pretnju na ličnom nivou i napravićemo sve što je u našoj moći da zaštitimo svakog igrača od bilo kojeg oblika nasilja i napada ovakve vrste.

Majka fudbalera Hajduka, koja inače radi u obrazovanju dece i mladih, u šoku je posle pretnji.

- Možete li da zamislite kako se mi kao roditelji osećamo. Tužno i razočarano. Nikome ne bi bilo ugodno da se to njemu dogodi i da se preti njegovoj deci. Nismo želeli da izlazimo s pričom u javnost, nadali smo se da će sve ostati na prijavi policiji, no kad je već izašla fotografija na portalima, odlučili smo se da kažemo nekoliko reči. Suprug i ja smo oboje profesori, radimo na obrazovanju dece i ne možemo da verujemo da se ovakve stvari događaju zbog toga što naš sin igra fudbal. Nama je to neshvatljivo i neprihvatljivo, pogotovo što Marin igra za hrvatski klub, a ne za neki klub u inostranstvu. Nadam se da se ovakve stvari neće ponavljati ni nama ni nikome drugom - rekla je Ivančica Jakoliš.

Kurir sport / Hajdučki portal

