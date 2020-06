SLAVIŠA KOKEZA: Odluka o dva igrača ispod 21 godine - ulaganje u budućnost srpskog fudbala

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Slaviša Kokeza rekao je danas da je odluka da od naredne sezone svi klubovi Super lige imaju dvojicu igrača mladja od 21 godine ulaganje u budućnost srpskog fudbala.

"Od naredne sezone svi klubovi Super lige će imati obavezu da u startnoj postavi imaju dvojicu igrača koji su mlađi od 21 godine što je značajno za podizanje kvaliteta i razvoj mladih fudbalera. Samim tim, veći kvalitet pojaviće se i u mlađim selekcijama svih reprezentativnih selekcija. Radi se o odluci koja će definitivno mnogo uticati na razvoj naših mladih igrača", rekao je Kokeza za RTS, prenosi FSS.

Pored toga, u Super ligi će naredne sezone igrati 20 klubova, a po mišljenju Kokeze to je "poštena i fer odluka".

"Pošto smo se našli u specifičnoj situaciji zbog pandemije korona virusa, uputili smo dopis svim klubovima Super i Prve lige da se izjasne da li misle da treba da imamo ligu sa 16, 18 ili 20 klubova. I većina klubova se izjasnila da elitna liga treba da se proširi, a FSS je ispoštovao njihovu želju i doneo odluku da naredne sezone imamo Super ligu sa 20 klubova, odnosno Prvu ligu sa 18", rekao je Kokeza.

"Mislim da je ta odluka poštena i fer prema svim klubovima, jer se prvenstvo nije nastavilo plej-ofom i plej-autom, odigrana su samo četiri kola i da ne bismo ulazili u to da li je neki klub oštećen tim činom, doneli smo odluku za koju mislim da je najpravednija i najpoštenija za sve klubove Super i Prve lige", dodao je on.

Zbog korona virusa, Uefa je promenila sistem i termine takmičenja, tako će klubovi igrati samo po jedan kvalifikacioni meč na putu do Evrope.

"Biće to mač sa dve oštrice. Kada se igra samo jedna utakmica i to zavisi na čijem terenu, to praktično znači da klubovi sa slabijim rejtingom imaju veću šansu za prolaz u narednu rundu nego da se igraju dve utakmice. Teško je reći da li je to plus ili minus za naše klubove, zavisi mnogo od žreba i kvaliteta protivnika", rekao je Kokeza.

Prethodnih sezona Crvena zvezda i Partizan su imali dobre nastupe na međunarodnoj sceni. Ti rezultati su, po rečima Kokeze, jako značajni za srpski fudbal, iz više razloga.

"Prvo, samim plasmanom u grupnu fazu Lige šampiona i Lige Evrope, Crvena zvezda i Partizan su dobili značajna sredstva od UEFA, kao i FSS iz Fonda solidarnosti Uefa. I taj novac smo iskoristili da izvršimo rekonstrukciju terena na velikom broju stadiona u Srbiji", rekao je on.

U fokusu će uskoro biti i utakmice reprezentacije.

"U septembru nas očekuju mečevi u Ligi nacija sa Rusijom i Turskom, biće to prilika za selektora Ljubišu Tumbakovića da još jednom proveri sve kandidate za najbolji nacionalni tim pred duel sa Norveškom u Oslu, 8. oktobra", rekao je Kokeza.

"Naravno, želimo i dobre rezultate u novom ciklusu Lige nacija, ali to će nam, pre svega, biti dobra priprema za najvažniju utakmicu na putu do prvenstva Evrope i nadam se da će selektor i igrači učiniti sve da se iz Srbija iz Osla vrati kao pobednik", istakao je on.

Predsednik FSS bio je jedan od onih koji su bili zaraženi korona virusom.

"Prva tri-četiri dana se nisam osećao dobro, imao sam problema sa disanjem i plućima, a kako temperatura počne da pada, onda je i osećaj bolji, oporavljate se polako. Sada se dobro osećam. Iskoristio bih priliku da još jednom zahvalim svim članovima medicinskog osoblja, doktorima, sestrama na velikoj posvećenosti i iskazanom profesionalizmu. Oni su naši junaci i zaslužuju jedno veliko hvala od Srbije", rekao je Kokeza.

Beta

Kurir