OSLADILO MU SE! Jirgen Klop hoće titulu i naredne godine sa Liverpulom!

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je danas da će njegova ekipa sledeće sezone napasti titulu u Premijer ligi, pre nego što će je braniti.Liverpul je ove sezone osvojio šampionsku titulu, prvu od 1990. godine, sedam kola pre kraja takmičenja.

"Nećemo braniti titulu sledeće sezone, napašćemo novu. Naučio sam to da, kada mislite da ste dostigli vrhunac, već ste krenuli dole", rekao je Klop, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Liverpul ima 23 boda više od drugoplasiranog Mančester sitija, sa kojim će igrati u četvrtak na Etihadu.

"Siti će biti jak sledeće sezone, (Mančester) Junajted će biti jak sledeće sezone, Čelsi će biti jak. Jasno je da je Siti izvanredan tim, Junajted je u izvanrednoj formi i Čelsi je u zaista dobroj formi i radi zanimljiv posao", naveo je nemački trener.

Fudbaleri Mančester sitija napraviće pobednički špalir za igrače Liverpula pre utakmice.

"Nisam siguran da li sam to ikada imao. To je tradicija u Engleskoj i prihvatamo. Ne bi mi trebalo, pošto idemo tamo i želimo da pobedimo u fudbalskoj utakmici, pre nego da slavimo nešto što se desilo nedelju dana ranije, ali to je lep gest", rekao je Klop.

On je ove nedelje napisao pismo navijačima kako ne bi ponovili dešavanja od prošle nedelje, kada su se u velikom broju okupili da proslave titulu.

"Teško je vreme za sve nas i zaista mogu da razumem sve te emocije, a ne radi se samo o 30 godina. Većina navijača je uradila ono što je trebalo i ostala je kući. Slike iz centra grada je nešto što nismo želeli da vidimo. To kažem prvi put u životu, pošto uglavnom volim takve slike, ali sada nije vreme za to", naveo je Klop.

