NOVI UGOVOR ZA MLADOG ASA PARTIZANA: Talentovani Džoni Štulić potpisao na ČETIRI GODINE! (FOTO)

Mladi napadač crno-belih @nikola_stulic , koji je nedavno debitovao za prvi tim, potpisao je četverogodišnji ugovor sa FK Partizan. Ugovor je potpisao generalni direktor FK Partizan g. Miloš Vazura u službenim prostorijama kluba. 'Posle debija sa prvim timom, veliki dan za mene! Trudiću se ne samo da opravdam poverenje šefu Miloševiću, već i da ostavim trag kao napadač u crno-beloj porodici! Sve što mi se dešava je početak mojih snova uz naravno veliki rad! Hvala svima na poverenju, šefu Miloševiću, g. Vazuri, mojim saigračima i svima koji su me podržavali i verovali u mene još od prvih fudbalskih koraka! - rekao je Štulić. #fkpartizan #crnobelaporodica #fkp #nosimaskubudiodgovoran

