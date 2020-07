OPA! KAKVA BOMBA! Lionel Mesi dobio poruku kakvoj se nikada nije ni nadao (FOTO)

Iako se poslednjih nedelja govorilo da je samo pitanje dana kada će najveća zvezda Barselone Lionel Mesi potpisati novi ugovor sa Kataloncima do 2023. godine, izgleda da od toga neće biti ništa.

Kao bomba odjeknula je vest da će omaleni Argentinac napustiti klub nakon što mu naredne godine istekne ugovor.

Više ne želi da bude dežurni krivac za stvari na koje ne može da utiče, pa je najbližim ljudima u svlačionici saopštio da neće da bude problem kluba, da je vreme za promenu.

Dok razmatra da li će produžiti ugovor sa Barselonom nakon isteka saradnje u junu sledeće godine, primio je poruku koja je samo potvrdila da je on i dalje pravi as. I to ni manje ni više nego od legende najvažnije sporedne stvari na svetu - Pelea.

"Leo Mesi. Nije potreban uvod. Neumoran, divan i briljantan. Lepo je videti kako igrate. Dobrodošli u klub 700 golova. Hvala za uživanje da vas gledamo", napisao je Pele uz Mesijevu fotografiju u trenutku kada ceo svet bruji o tome kako napušta Barselonu.

