LEGENDA PREMIJER LIGE NAHVALILA MATIĆA! Alan Širer: On je taj diskretni heroj Mančestera!

Legendarni napadač Njukasla Alan Širer kaže da je Nemanja Matić ove sezone bio "neopevani heroj" Crvenih đavola, pogotovo od kada je sezona nastavljena.

Mančetser je posle korona pauze vezao tri pobede uz jednu nerešenu utakmicu, pa su trenutno u Evropi tim sa možda i najboljim skorom posle restarta prvenstva.

Širer je stoga uporedio doprinos Matića sa Brunom Fernandešom jer se Portugalac ekspresno nametnuo kao sjajan vezista u ofanzivnim zadacima.

foto: Reuters

- S pravom ljudi aplaudirao i hvale Fernandeša, jer je potpuno promenio ekipu, mada je i Pogba zaslužio deo lovorika. Ali mislim da je neko ko zaslužuje da bude spomenut Nemanja Matić jer on čisti sve i napred i nazad i omogućava ovoj dvojici da igraju svoju igru napred - opisao je Širer, a prenosi Mančester Ivning Njuz.

Sa Matićem u ekipi, Pogba i Fernandeš ne moraju toliko da se posvećuju defanzivi, jer znaju da tamo ima ko da čuva prostor iza njihovih leđa.

-On je taj koji im daje zaštitu da bi mogli da pokazuju deo svoje magije. Radili su to pre neko veče protiv Brajtona, koji nije mogao da se nosi sa njima. Matićevo dodavanje je bilo fantastično i on je istupio veoma dobro.

- Radi i svoj posao u odbrani kada su pod pritiskkom ili su izgubili loptu. Nema sumnje da je ozbiljno podigao nivo svoje igre - ocenjuje Širer.

Kurir sport

Kurir