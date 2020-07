OVO ĆE PUĆI JAČE OD ATOMSKE BOMBE: Mesi i Ronaldo zajedno u crno-belom, tandem koji svet želi da vidi! JUVE NA POTEZU

Ovako na prvu, koliko god to delovalo nezamislivo i neostvarivo, čuveni Rivaldo je potpuno u pravu. Takva vest napravila bi tektonski poremećaj u svetu fudbala, odjeknula bi jače i od atomske bombe.

Ali, na drugu, kada se malo razmisli o tome postavlja se logično pitanje kako će Juventus (ilil bilo koji drugi klub) platiti obojicu u isto vreme. Rivaldo i za to ima rešenje.

- Ako se to desi, biće istinski bum i verujem da će Juventus veoma brzo pokriti sve troškove. Videti njih dvojicu u istom timu, to će biti istorijski doživljaj. Siguran sam da bi Juventusu pomogli mnogobrojni sponzori u ostvarivanju te priče. Ono što vidim je da mnogi agenti sanjaju tandem Mesi/Ronaldo. Ma to bi bilo ogormno za ceo svet - smatra Rivaldo, pa zaključuje:

- Dok god postoji priča da Mesi napušta Barselonu, postoje i klubovi koji bi ga veoma rado angažovali i koji to mogu da priušte. Ako budemo videli njih dvoicu zajedno, biće to najveća stvar za fudbal.

I stvarno, to bi trebalo videti i doživeti. Samo u jedno smo sigurni - fudbal posle toga više nikad ne bi bio isti!

