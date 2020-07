SKINUO SAM MARADONU SA KOKAINA, SMRŠAO JE 5 KILA, NA REDU JE ALKOHOL: Doktor legendarnog Argentinca doneo SJAJNE vesti

Las Leyendas FIFA decimos no al racismo, a la discriminación y a la violencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIFA Legends say no to racism and any form of discrimination. We also say no to violence in all its forms. #stopracism #stopdiscrimination #stopviolence

A post shared by Diego Maradona (@maradona) on Jun 30, 2020 at 5:39am PDT