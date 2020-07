REŠIĆE PARTIZANOVE DEFANZIVNE MUKE: Radovan Ćurćić otkrio čime će najviše baviti u Partizanu! VIDEO

Milošević neguje ofanzivan stil fudbala a mnogi su se setili da je Ćurčić imao reputaciju striktno defanzivnog trenera.

"Ja više ne bežim od toga, pokušavam da razmišljam i o ofanzivnom i o defanzivnom aspektu, to je nešto što me prati od Javora, normalno, kada dođete ovde, morate se prilagoditi. Ne smeta mi to, nadam se da ću dati mali doprinos kada je defanzivna igra Partizana u pitanju" rekao je Ćurčić.

Podsećanja radi, Partizan je u prošloj sezoni mnogo bodova izgubio na takozvanim "malim" utakmicama, što je ekipu skupo koštalo.

Ćurčićev zadatak će biti da upravo to spreči, u saradnji sa Miloševićem

