MIHIN ŠOU POSLE ŠAMARČINE INTERU: Kada pobediš onda si dobar, a kada izgubiš onda si ku***! VIDEO

Bolonja je preokretom u drugom poluvremenu pobedila sa 2:1

"U prvih 20-ak minuta smo bili očajni, nismo mogli da povežemo dva pasa. Bili smo uplašeni na terenu, ali je srećom ostalo 1:0 tada. Onda smo u svlačionici popričali malo, kako bi momci vratili samopouzdanje i hrabrost, pa potom, kada smo shvatili da i nemamo više šta da izgubimo, izašli smo nazad na teren", rekao je Mihajlović.

Crveni karton početkom drugog poluvremena bio je novi udarac za autsajdera na ovom meču.

"Nije lako igrati sa desetoricom, protiv Intera. Bila je ovo, na kraju, pobeda karaktera i ubeđenja, što me sada čini mnogo srećnim zbog ovih momaka koji su se vratili u život i zasluženo pobedili."

Musa Džuvara, strelac gola za 1:1, rekao je da je Miha na poluvremenu poručio sledeće: Ako date gol, pobedićete Inter.

"O, to sam rekao? Ma, to je sr*** koje je trebalo da digne hrabrost, poveća nadu. Jer, da sam samo gledao onih 25 minuta, pomislio bih da je nemoguće da dobijemo. Prosto sam rekao (pre utakmice) to da bismo se ohrabrili, a nama kao da je trebao primljen pogodak da se osmelimo."

foto: Profimedia

Mihajlović je upitan da li je ova pobeda njegovo trenersko remek-delo.

- Jeste, du** moje (smeh). Kako Berluskoni kaže, kada pobediš - onda si dobar, a kada izgubiš, onda si ku***. Moram da se izvinim zbog onih prvih 25 minuta, jer nisam očekivao da ćemo biti tako loši, ali kada su se momci vratili u život, bilo je to taman kako treba", zaključio je srpski trener.

Kurir sport

Kurir