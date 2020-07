BRANKO JOVIČIĆ: Tri godine u Zvezdi najlepši period karijere!

Fudbaler Crvene zvezde Branko Jovićić rekao je danas da su mu protekle tri godine, otkako je u tom klubu, jedan od najlepših perioda u životu i istakao da je dupla kruna cilj koji će sigurno "juriti" naredne sezone.

"Sve se desilo spontano, nisam mogao da odbijem poziv Crvene zvezde. Najveća želja u detinjstvu mi je bila da obučem crveno-beli dres i zaigram na Marakani. Kada mi se ukazala prilika, odluka se nije dovodila u pitanje", rekao je Jovičić za klupski sajt.

"Već tri godine sam član našeg najvećeg kluba i uporavo su poslednje tri godine jedan od najlepših perioda u mom životu", rekao je Jovičić, koji je na današnji dan 2017. godine stigao medju crveno-bele.

On je za tri godine u crveno-belom dresu zabeležio je 76 nastupa, a po tri puta se upisao u listu strelaca i asistenata.

"Zauvek će mi ostati u sećanju debitantska utakmica i partije koje sam pružao po dolasku u klub. Saigrači su me odlično prihvatili, kao i svi ljudi u klubu. Posebno mi je značilo što su me navijači od početka zavoleli i bili mi podrška u teškim momentima", rekao je on.

On je naveo da je dosadašnji period u Crvenoj zvezdi bio pun uspona i padova, koji su uzrokovani povredama.

"Dosta izazova je iza mene i saigrača sa kojima sam ostvario velike uspehe i uradio mnogo toga da Crvenu zvezdu vratimo tamo gde pripada. Za tri godine u klubu uspeo sam da osvojim tri tutule i isto toliko puta igrao evropska takmičenja, od toga dva puta Ligu šampiona. Upravo je to period koji je obeležio moju karijeru, nisam mogao ni da sanjam da će sve ovako izgledati", rekao je on.

Jovičić je doživeo je dve teške povrede, prvo metatarzalne kosti, a onda i prednjih ukrštenih ligamenata.

"Velika mi je čast što sam u klubu već tri godine, budući da se veliki broj igrača promenio. Medjutim ono što se nikada nije promenilo su najviši ciljevi koje smo postavljali na početku svake sezone", rekao je Jovićić.

"Ostaje žal što sam dva puta morao da pauziram zbog ozbiljnijih povreda, koje su me na duže vreme odvojile sa terena. Podrška kluba, saigrača, navijača, ali i porodice davala mi je snagu da se izdignem iz tih situacija i svaki put vratim jači i željan dokazivanja", dodao je on.

Crvena zvezda je, kako je rekao, klub u kome je najlepše, ali i najteže igrati, svaka utakmica je nova prilika za dokazivanje i nema mesta za loše rezultate.

"U svakom trenutku moraš biti podjednako i fizički i psihički spreman. Imao sam priliku da branim crveno-bele boje u dosta velikih utakmica. Najdraži meč mi je svakako debi, a onda je usledila i utakmica sa Spartom i nezaobilazni dueli u Ligi šampiona koji su poseban doživljaj. Dupla kruna je neostvarena želja i cilj koji ću sigurno sa Crvenom zvezdom juriti naredne sezone", rekao je Jovičić.

KURIR SPORT

Kurir