IBRA NIJE IGRAČ ZA LIGU EVROPE, IBRA IGRA DOBAR FUDBAL Švedski napadač ŠOKIRAO: Odlazim iz Milana!

Nije prošlo ni šest meseci otkako je došao među "rosonere" švedski napadač već odlazi.

"Ibra igra da osvoji nešto. U suprotnom ostaje kod kuće. U Milanu sam čisto iz emocije, igram praktično besplatno. Ova situacija oko koronavirusa je sve stopirala, možda mi to govori da bi trebalo da završim karijeru", rekao je Ibrahimović za Gazetu delo sport.

foto: EPA/ROBERTO BREGANI

"Ibrahimović je rođen da igra fudbal i idalje to dobro radi. Videli smo ova dva meseca kako to radi. Videćemo šta će se desiti. Da budem iskren, teško ćete me videti u Milanu naredne sezone", iznenadio je Ibra i dao jaku izjavu.

"Ibra nije igrač za Ligu Evrope, a Milan nije klub koji pripada tom takmičenju", poručio je Ibrahimović.

foto: EPA/ROBERTO BREGANI

Ibrahimović je u dosadašnjem delu sezone dao šest golova i nedavno srušio Juventus 4:2 u derbiju Serije A.

Milan je trenutno na sedmom mestu na tabeli italijanskog prvenstva.

(Kurir sport)

