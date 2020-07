LAKA TROJKA VUČICE: Roma preslišala Brešu i nastavila pohod ka Evropi

Vučica povela u 48. minutu kada je Federiko Facio postigao pomalo komičan gol. Roma je izvela korner, Ernesto Toregrosa je glavom promašio ceo fudbal na prvoj stativi, lopta je stigla do Džona Kanselora koji je imao priliku da ispravi grešku saigrača. Međutim, on je nogama promašio loptu, koja je potom stigla do Facija, ovaj je šutirao u bliži ugao i golman Breše je zaustavio tek toliko da ne pogodi mrežu, ali da pređe gol liniju.

Rimski klub duplirao je prednost u 62. minutu kada je strelac bio Nikola Kalinić, mada pola gola pripada Perezu i njegovoj vrhunskoj dugoj lopti kojom je prebacio odbranu i Kalinića izbacio samog ispred golmana domaćih.

Pobedu Rome potvrdio je Nikolo Zaniolo u 74. minutu posle dodavanja Dijega Perotija. Peroti je iz sredine poslao po zemlji loptu napred za Zaniola, a ovaj je sa leve strane levicom i opalio u bliži ugao za konačnih 3:0.

Roma posle ove pobede ima 54 boda i nalazi se na petom mestu Serije A i na poziciji koja direktno vodi u Ligu Evrope. S druge strane, Breša je u zoni ispadanja, pretposlednja na 19. mestu sa 21 bodom.

