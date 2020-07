OBRUŠILA SE LAVINA NA NOJERA! Nemci RAZAPELI čuvenog golmana: Nema opravdanja, veličaš FAŠIZAM! VIDEO

On se potpuno opustio na odmoru u Dalmaciji, gde je primećen kako u jednom društvu slavi uz pesme kontroverznog pevača Marka Perkovića Tompsona, koji je više puta optužen za širenje mrženje na verskoj i nacionalnoj osnovi.

Nojer je morao zbog dešavanja u Omišu, mestu u Dalmaciji da da neka objašnjenja nemačkim medijima

"Ne govorim hrvatski jezik, tako da nisam znao šta pevam, niti od kog pevača, reagovao je Nojer na pitanje “Bilda”.

Ipak, nemački mediji kritikuju Nojeru zbog spornih reči u pesmi “Lijepa li si”, uz koje se zabavljao.

"Da li je Nojer znao šta peva? Zvezda Bajerna peva pesmu ekstremno desnog benda sklonog skandalima Pevanjem na hrvatskom jeziku u tamošnjem baru, Nojer je izazvao uzbuđenje na Balkanu i na društvenim mrežama. Hrvati ga slave, ali ga Srbi i Bošnjaci žestoko napadaju. Šta je toliko eksplozivno u pesmi koju Nojer peva? Pa to što je izvodi u Hrvatskoj poznati, ali u mnogim državama zabranjeni i zloglasni pevač Tompson", piše "Bild" i nastavlja

"To je patriotska pesma u kojoj se slave razne hrvatske regije. Problem je što se u njoj kao deo Hrvatske navodi “Herceg Bosna”, kako su Hrvati nazvali deo Bosne i Hercegovine od kojeg su tokom rata 90-ih napravili autonomnu oblast koju su želeli da pripoje Hrvatskoj. Hrvati su do Herceg Bosne došli tako da su etnički očistili teritoriju od Bošnjaka i Srba, pri tome masakrirajući civile tih nacionalnosti i masovno pljačkajući njihovu imovinu. Tako nastala Herceg Bosna slavi se u pesmi kao “srce ponosno”. To peva Marko Perković Tompson, koji inače veliča hrvatski fašizam. To je dokazao pevanjem pesme “Jasenovac i Gradiška Stara”, pesme koja glorifikuje ubijanje Srba, Jevreja i Roma u navedenim koncentracijskim logorima ustaša, hrvatskih saveznika nacista u Drugom svetskom ratu. Zbog toga je Tompsonu zabranjen ulazak i pevanje u nekoliko evropskih država", objasnio je nemački list

Na snimku se ipak vidi da Nojer zna neke reči.

