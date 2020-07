MI SMO PRIJATELJI ISTIH KORENA, VALJDA ĆE ME SE SETITI: Mihajlović progovorio o odnosu sa Zlatanom Ibrahimovićem

- Kad sam igrao u Interu, a on je igrao u Juventusu, posvađali smo se na terenu, ali je onda on došao u Milano i postali smo prijatelji zbog sličnih slovenskih korena. Ne znam šta će se desiti sledeće sezone ali će to naše prijateljstvo opstati bez obzira na sve - rekao je Mihajlović na konferenciji za medije.

Upravo se sa Bolonjom Ibrahimović povezivao pre odlaska u Milan, početkom ove godine, a srpski trener se u vezi sa tim našalio.

- Nadamo se da će se Ibrahimović ovog puta setiti i jadnog mene - našalio se Mihajlović.

