ODBIO SAM REAL I NIKADA NISAM ZAŽALIO ZBOG TOGA! Lane Jovanović otvorio dušu: Kako da zaboravim SKOK U KANAL! (VIDEO)

Nedavno se navršilo 10 godina od najveće pobede Srbije na velikim takmičenjima - čuvenog trijumfa protiv Nemaca na Svetskom prvenstvu u Južnoj Africi 1:0.

Junak velikog trijumfa bio je Milan Lane Jovanović, koji je postigao pobednički gol za naš tim, a njegova čuvena proslava pogotka i dan danas se prepričava.

Lane se u opširnom intervjuu za "Atletik" prisetio se čuvene proslave.

Kako bih mogao da zaboravim tu proslavu!? Ali, ne mogu samo ja da preuzmem zasluge za tu pobedu, jer ne bi je ni bilo bez Stojkovićeve odbrane penala i Miloša Krasića, kojem je to bila verovatno najbolja utakmica u karijeri. Trebalo je da prođemo dalje iz grupe. Imali smo mnogo šansi protiv Australije. Bili smo bolji u svim aspektima igre, ali nismo imali sreće. Neko će reći da je to sudbina, neko da je božija volja, kosmička pravda ili šta god. Ali, neke stvari su se zaverile da tako bude. Imali smo tada u timu Nemanju Vidića, Branislava Ivanovića, Aleksandra Kolarova, Nevena Subotića i mnogo sjajnih igrača. Svi u najboljim godinama. Zaslužili smo više. Mnogo zasluga pripada Radomiru Antiću, koji je od nas načinio pravi tim. Donosio je logične, poštene, iskrene odluke. Svima je jednako davao na važnosti. On je personifikacija svega što smo uradili u reprezentaciji. Ali, moram da kažem, razočaravajuće je što je ta pobeda protiv Nemačke od pre 10 godina i dalje naša najveća od tada. To dosta govori o našoj generaciji", rekao je Jovanović.

Sjajni srpski fudbaler na iznenađenje mnogih ljubitelja fudbala rešio je da završi karijeru u 32. godini.

Iako je imao brojne ponude, odlučio je da se povuče.

"Zvali su me Zvezda i Partizan, zvao me Radomir Antić da idem sa njim u Kinu, imao sam pozive iz Bundeslige. Da li je trebalo duže da igram? Da, definitivno. Mogao sam još tri-četiri godine. Fizički sam se osećao perfektno. Čak se i sad osećam odlično, imam isto kilograma kao kada sam se povukao pre sedam godina. Ali, osećao sam se psihološki iscrpljenim. I tako sam rekao da je dosta".

Pre 10 godina Jovanović je potpisao ugovor karijere, zaigrao je u dresu slavnog Liverpula.

"Igranje za Redse je moje najveće dostignuće. Krivo mi je samo što nisam duže ostao i što nisam ostavio veći trag", iskren je Jovanović.

Popularni Lane je otkrio i da je samo godinu dana ranije imao ponudu od Real Madrida.

"Tačno je da me je 2009. godine tražio Real Madrid. Predrag Mijatović je bio sportski direktor kluba. Pričali smo, ali nije mi se dopala dužina ugovora. Bio je prekratak i to je presudilo. Želeo sam duži ugovor, da bih imao mir i sigurnost. Nikada nisam zažalio zbog toga", rekao je Jovanović.

