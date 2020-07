NEVEROVATNO! Čovek je srušio DVA REKORDA u jednom danu! Posle 67 godina - MESI (VIDEO)

NAKLON DO PODA

Barsa je u poslednjem kolu u gostima demolirala nesrećni Alaves, meč je završen rezultatom 5:0, a dvostruki strelac bio je Leo Mesi.

Argentinac je tako sezonu završio sa 25 postignutih golova i iza sebe ostavio Karima Benzemu, koji je 21 put tresao mrežu protivnika.

Biće to rekordni sedmi put da Mesi podigne popularni trofej "Pičiči", koji se dodeljuje najboljem strelcu španskog prvenstva. Uspeo je da pretekne legendu Bilbaa telma Zaru, kome je to pošlo za rukom šest puta u periodu od 1945 do 1953. godine. Dakle, posle 67 godina Mesi postavlja novi rekord.

Španac je bio najbolji strelac lige 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 i 2020. godine.

Neverovatni argentinski fudbaler je u ovoj sezoni oborio još jedan zanimljiv rekord. Mesi je sezonu u La Ligi završio sa 25 golova, a upisao je čak 21 asistenciju i tako oborio rekord Ćavija Ernandesa koji je u sezoni 2008/09 imao 20 asistencija.

Dodavanje za obaranje i ovog rekorda palo je u nedelju protiv Alavesa.

Kurir sport

Kurir