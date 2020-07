MILOŠ VAZURA OTKRIVA: Imamo ponude za Sadika i Stevanovića iznad 8 miliona! Suma ne ide nigde, biće okosnica tima!

Vazura je pričao o aktuelnim temama vezanim za klub iz Humske - o aktuelnom prelaznom roku, emonomskoj situaciju, novim pravilima Superlige...

Na Zlatiboru ste nekoliko dana, prisustvovali ste treninzima i prijateljskim utakmicama. Kako Vam se sviđa ono što ste videli, Partizan?

– Imamo dosta mladih momaka, Parizanove dece, trener Savo Milošević forsira mlade igrače otkako je došao, biće teško jer igramo na tri fronta, ali takva su pravila i moramo da se prilagodimo. Pričao sam sa svima, igrači su zadovoljni, atmosfera je dobra, ova sezona će biti dugačka, ali Partizan uvek ima najviše ciljeve. Priorieti su osvajanje titule, ali i igranje u LE, jer kao što sam rekao ta finansijska sredstva nam mnogo znače, a i za sam rejting kluba bi dobro došao plasman u Ligu Evrope. Kada govorimo o prodaji igrača, klub dobija mnogo ozbiljnije ponude ukoliko igrate LE, jednostavno, više pažnje na vas obraćaju strani klubovi. Primera radi, Partizan više ne prodaje igrače za 3-4 miliona, nego za 10, 12, 15 miliona. Imamo veoma dobre ponude za Sadika kojima za sada odolevamo, jer želimo da igramo LE i prodajemo igrače za preko 10 miliona evra. Zbog cele ove situacije ne znam koliko ćemo u tome uspeti, ali ćemo se truditi da bude tako, jer sigurno imamo igrače koji su najbolji u Srbiji, koji mogu da igraju veoma dobro u evropskim klubovima, što će, nadam se, uskoro pokazati i Strahinja Pavlović u francuskoj ligi – započeo je Vazura.

Da li je Partizan da ovog leta proda jednog od dvojice najboljih igrača Sumu i Sadika i da li ima interesovanja i za druge igrače?

– Naravno da postoje interesovanja, ne samo za dva najbolja igrača, Filipa Stevanovića i Umara Sadika, već i za druge igrače, ali jednostavno nijedna od tih ponuda nije bila onakva kakvu mi očekujemo. Takođe, još uvek nismo doneli odluku da li smo spremni da se odreknemo mladog Stevanovića ili Sadika, to umnogome zavisi i od strategije šefa stručnog štaba. Ponude koje smo dobili jesu ozbiljne, ali posle prodaje Strahinje Pavlovića i dobrih igara u Evropi, Partizan zahteva da te cifre budu mnogo veće. Radi se o konkretnim ponudama koje bismo pre dve godine vrlo rado prihvatili, nijedna cifra nije bila ispod 8 miliona, ali mi trenutno nismo spremni da bilo koga od njih dvojice pustimo da ide za taj novac.Postoji interesovanje i za Sejdubu Sumu, ali smo doneli odluku da on u ovom prelaznom roku ne može da napusti klub, jer mi želimo da ga zadržimo i da bude okosnica tima.

Kako će se Partizan odupreti ekonomskim izazovima u drźavi i u Evropi usled pandemije Covid-19?

– Partizan se uglavnom finansira od igranja u Evropi, a sobzirom na to da imamo dobre igrače siguran sam da ćemo dobijati još ponuda, a onda ćemo u skladu sa tim ponudama i uslovima odlučiti šta ćemo preduzeti – da li ćemo nekoga prodati i za koliko. Isto tako, očekuju nas kvalifikacije za Ligu Evrope, ali ove godine sigurno neće biti lako.

Partizan ne živi od prodaje karata, koliko će Covid 19 uticati na dolazak sponzora u klub?

– Utiče mnogo na ceo svet i sve grane ekonomije, stoga i na Partizan. Uticaće i na transfere, mi smo zahvaljujući transferu Pavlovića lakše ušli u taj finansijski problem izazvan pandemijom i imali smo neku stabilnost, samo jedan mesec smo smanjili plate zaposlenima u klubu (20%), nismo morali i nadalje tako, nismo otpustili nikoga, zaposlenima su plate redovno isplaćivane, zahvalni smo državi na finansijskoj pomoći koja nam je mnogo značila,

Remeti li Partizanu planove činjenica da će se u narednoj sezoni SLS verovatno i dalje igrati sa četri stranca,a već je angaźovan Banjak kao peti stranac?

-Partizan ima pet stranaca, ali s obzirom na to da od ove godine postoji pravilo po kom moraju da budu u protokolu dva igrača mlađa od 21 godine, dešavaju se i povrede, sezona dugo traje i uvek se odmara neko od stranih igrača, tako da misllim da će za Banjaka biti prostora.

Da li je na adresu kluba poslednjih dana stigla ponuda za nekog igrača ,za koju javnost treba da zna?

– Već sam rekao da dobijamo ponude za sve igrače, ali mi ne moramo da ih prodamo, pokušaćemo da cela ova ekipa što duže ostane na okupu, a ako ponude budu toliko dobre, najverovatnije ćemo čekati do poslednjeg momenta i onda, ako za to bude potrebe realizovati neki transfer.

Promenjen je sistem evropskih kvalifikacija i igraće se samo jedan meč u svakom kolu.Kakav je Vaš stav u vezi sa tim,imajući u vidu da najverovatnije neće biti navijača,a Partizan je blizu da bude povlašćen u sve četri runde?

– Svakodnevno pratimo rezultate u drugim ligama, Partizanu bi mnogo značilo ako bi bio povlašćen u sva četiri kola kvalifikacija za LE, već smo rekli da nama ne odgovara što se igra jedna utakmica, ali takva su pravila kojima mi moramo da se prilagođavamo i to je to. Videćemo da li će biti navijača,čekamo odluke FSS-a i drźave i shodno tome ćemo se prilagoditi

Promenjen je sistem takmičenja u SLS. Koliko to Partizanu odgovara ili moźda odmaže u najavljenim napadu na titulu?

– Partizan je još prošle godine imao dva bonus igrača (mlađa od 21 godine), a što se tiče promene sistema, prošle godine je bio plej of i igralo se sa osam najboljih ekipa i sa te strane je bilo teže, sada će se igrati po dve utakmice sa svima, nema plej ofa i biće nam lakše. S druge strane, komplikovanije je što će biti 20 klubova, nažalost, našli smo se u toj situaciji zbog korona virusa i mislim da će predstojeća sezona biti veoma interesantna.

Moźe li se izračunati startni priliv sredstava, bar okvirni, iz naredne Lige Evrope?

– Već sam rekao da Partizanu mnogo znači igranje u Evropi pre svega u finansijskom smislu, plasman u LE donosi oko četiri-pet miliona evra zarade.

O poštovanju Partizana i njegovom rejtingu u Evropi govore i pozivi nekoliko velikih klubova poput PSŽ, Liona i Šahtjora za igranje prijateljskih utakmica tokom jula?

– Imali smo pozive,ali jednostavno ne moźemo da organizujemo odlazak zbog situacije sa Covid-19. Imali smo precizno utvrđene i datume i termine,ali se onda pojavio problem da kada sleti ekipa svi moraju opet da se testiraju,pa ukoliko se desi da je neko pozitivan na Covid-19 mora da ostane u karantinu u hotelu,a onda to za sobom povlači druga pitanja da li moźe ta osoba da se vrati u zemlju. Znate da smo se mi već treći put testirali u Beogradu.Tako da ostajemo u Beogradu i nastavljamo pripreme po već utvrđenom rasporedu.

Da li na igrače gledate isključivo profesionalno ili se i emotivno veźete za nekog od njih?

-Ne gledamo na igrače samo kao na surove prfesionalce, to se podrrazumeva naravno, ali pored toga imamo i neki poseban odnos. Evo, na primer, kada govorimo o Strahinji Pavloviću, išli smo zajedno u Italiju i taj poslednji dan pregovora sa Lacijom je bio težak, on ima samo 19 godina i na neki način je još uvek dete. Nije lako otići u veliki klub na potpis ugovora, a onda se vratiti tamo odakle si krenuo. Kada se vratio, svu u klubu smo videli njegove igračke kvalitete i mentalitet.. Nismo postigli dogovor sa Lacijom i sada mislim da je to bilo najbolje za njega, vratili smo se i on je odmah zvao trenera i rekao da želi da dođe na trening. Dobro je reagovao u takvoj situaciji nimalo lakoj za njega,a potom je i potpisao novi ugovor – završio je Vazura.

